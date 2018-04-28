Почти 2000 жителей края приняли участие в эстафете на призы газеты «Звезда»

10:44 | 2.05.2018

89-я эстафета на призы газеты «Звезда» 1 мая собрала более 130 команд и почти 2000 участников. Парад участников и торжественное открытие традиционно состоялись на стадионе «Динамо».



Участники эстафеты преодолели дистанцию в 6,3 км, которая была разделена на 15 этапов. Победители определены в шести группах: среди сборных районов Перми, городов края, спортивных сообществ, вузов, учебных заведений среднего профобразования, школ.



За коллектив физической культуры АО «Свинокомплекс Пермский» пробежал губернатор Пермского края Максим Решетников. Эта команда пришла к финишу восьмой.