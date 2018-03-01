Пермские нефтяники поздравили прекрасную половину коллектива с 8 Марта

17:47 | 7.03.2018

На ежегодном торжественном собрании женщинам — сотрудницам организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вручили награды за профессионализм в честь Международного женского дня.



На торжественном мероприятии в ДК имени Ю. А. Гагарина по традиции собрались представительницы прекрасной половины организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Собравшихся с экрана поздравил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, а также первые лица предприятий. Пятьдесят особо отличившихся в работе виновниц торжества поднялись на сцену, чтобы получить благодарственные письма, почетные грамоты и награды в честь Международного женского дня.



«В 16-тысячной семье нефтяников Пермского края трудится около 5 тысяч представительниц прекрасного пола. При этом нет ни одного предприятия, в котором бы мужчины обходились без женской мудрости», — сказал на церемонии награждения представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.



В канун праздника руководители организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае выразили благодарность прекрасной половине коллективов лукойловцев за труд и личный вклад во благо компании и региона. На торжественном мероприятии все женщины помимо поздравлений получили букеты цветов и памятные подарки. Музыкальным сюрпризом стало выступление звезд российской эстрады, популярной мужской группы.