В Перми открыт прием заявок на обучение в Школе социального предпринимательства

16:47 | 21.01.2018

Для социальных предпринимателей обучение по акселерационной программе будет бесплатным.



Пройти обучение в школе могут действующие или начинающие предприниматели, активные пермяки. Здесь они получат новые знания по формированию модели социального воздействия, бизнес-моделированию, финансовому и стратегическому планированию, управлению проектами. Всем обучающимся также окажут консультационную поддержку. Выпускники смогут реализовать новый социальный бизнес.



Заполнить анкету (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNAJnhUveg0VjJhBWwGgUI65DL84l0wc24Wcq87k5EhGORPA/viewform) нужно до 1 марта, после чего придет приглашение на собеседование. Обучение стартует в марте и продлится до июня.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 217-97-94 или по электронной почте lis@frp59.ru.