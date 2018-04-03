Анонсы событий на 6 апреля

18:27 | 5.04.2018

11:00 Министерство социального развития совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю проводит прямую телефонную линию по теме «Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, предоставляемые с января 2018 года». На вопросы жителей Прикамья ответят управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук и министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Телефон: 217-77-40.



11:00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция заместителя руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Натальи Носковой на тему «Применение Росреестром риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного земельного надзора. Исключение из Единого государственного реестра недвижимости земельных участков без прав».



11:00 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (ул. Пушкина, 112). Вступление в должность нового председателя Константина Беляева при участии губернатора Пермского края Максима Решетникова.