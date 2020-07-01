Александр Козюков: Главная задача – безопасность людей и территорий

13:53 | 7.07.2020

Россельхознадзор входит в число ведомств, которые отвечают за это направление

Какие задачи сегодня особенно актуальны в сфере продовольственной безопасности и как они решаются? Об этом и еще многом другом – в нашем интервью с руководителем Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Александром Козюковым.

- Александр Михайлович, ровно год назад Вы возглавили Управление Россельхознадзора по Пермскому краю. До этого были министром сельского хозяйства. Причем успешным министром. К вашим заслугам и достижениям относят то, что министерство было на втором месте по Приволжскому Федеральному округу по индексу производства. Не пожалели о своём решении?

- Нет, даже наоборот, был определенный азарт. Новые задачи требовали новых решений. К тому же получилось так, что я, условно говоря, оказался «по другую сторону баррикады». Если раньше решал, как развивать сельскохозяйственный бизнес, то теперь контролирую, насколько экологично и качественно он работает. И предыдущий опыт позволяет мне видеть картину в целом, объективно оценивать ситуацию.

- Для многих читателей Россельхознадзор и Роспотребнадзор - одно и тоже. Но это же разные ведомства, в чем их отличия?

- Если говорить образно, то Россельхознадзор проверяет продукцию, сырье «до прилавка», а Роспотребнадзор - непосредственно «на прилавке».

Россельхознадзор проверяет необработанную сельскохозяйственную продукцию, т.е. все, что не прошло термическую и другие возможные обработки. Иными словами, Россельхознадзор проверяет качество мясной, молочной продукции, овощей, семян.

Мы ведём надзор за качеством ветеринарных препаратов, за содержанием сельскохозяйственных животных, надзор за зоомагазинами, а также за производителями молочной и мясной продукции. Осуществляем контроль за предприятиями, которые отправляют свою продукцию на экспорт.

И главные задачи Россельхознадзора – это, во-первых, предупредить появление фальсификата, контрафакта и обеспечить на прилавке качественную продукцию. Во-вторых - не допустить возникновения заболеваний, общих как для животных, так и для человека.

- Получается, Вы работает только с бизнесом?

- Нет, к нам за помощью обращаются и бизнес, и жители края.

- С какими проблемами и жалобами идут к Вам?

- Жители края в основном идут с жалобами на качество мяса, молочной продукции. Также жалуются на нарушения технических регламентов при производстве молочной и мясной продукции. Не секрет, что, желая снизить затраты, некоторые производители продукции в производстве используют дешёвое сырье, - например, могут вместо молочного жира использовать растительные жиры.

Кроме того, нередки обращения по «земельным» вопросам. В основном это жалобы на зарастание территорий борщевиком, на несанкционированные свалки на землях сельхозназначения.

- Какие проблемы особенно актуальны в земельных отношениях? Это касается только сельскохозяйственных земель?

- Я бы выделил несколько основных моментов. Во-первых, это проблемы, связанные с неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения, а во-вторых - самовольное снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы с корневой системой хвойных пород деревьев.

В Пермском крае 4 млн 332,4 тысячи гектаров занимают земли сельскохозяйственного назначения, из которых используется только около 2 млн 410,2 тысячи гектаров (сенокосы, пастбища, пашня). Получается, что 60 % земель в крае заброшены, зарастают и становятся непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур.

Во-вторых, введение в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель. Проблема состоит в том, что подавляющая часть земель, требующих введения в оборот, либо находится в заросшем, непригодном для сельскохозяйственного использования состоянии, либо имеет невыгодное расположение - далеко от населенных пунктов, без подъездных путей, асфальтированных дорог, то есть в непривлекательном для инвестора состоянии.

Например, в 2014 году в Верещагинском районе Пермского края ООО Агрофирма «Заря Путино» взяло заросшие, необработанные земли, которые ранее принадлежали Российской Федерации. И на сегодняшний день агрофирма ввела в оборот и активно использует для сельскохозяйственного производства более 600 га.

- В этом году было несколько нашумевших ситуаций, связанных с производством молочной продукции. Как Вы прокомментируете их?

- Да, действительно, за этот и за 2019 год мы провели как внеплановые, так и плановые проверки молокоперерабатывающих предприятий. Кроме того, проводили мониторинг безопасности оборота молочных продуктов на территории Пермского края.

Самые распространенные нарушения при производстве молочных продуктов – это неудовлетворительное состояние помещений, низкий контроль за выпускаемой продукцией.

И что особенно печально, часть этой продукции поставлялась в детсады, школы и больницы края.

Руководители предприятий по-разному реагируют на обнаружение некачественной или небезопасной продукции. Кто-то старается быстрее устранить нарушения, а кто-то идёт в суд, пытается оспорить. Это их право. Однако, как показывает практика, суды поддерживают наше решение.

Однако цель Россельхознадзора - в первую очередь предотвратить нарушение, а не наказать.

Если предприятие однократно допустило нарушение, то мы помогаем выявить причины и устранить их. А если нарушения повторяются, тогда следует наказание и штрафы. Главная наша задача - это обеспечение безопасности граждан.

- А система ФГИС «Меркурий» помогает обеспечивать безопасность жителей края, выявляет недобросовестных производителей?

- Да, только благодаря такому отслеживанию мы выявили с начала 2020 года 10 фантомных площадок, множество нелогичных перемещений сырья, а также легализацию молочной продукции неизвестного происхождения.

Оформление документов в электронном виде позволяет отследить весь путь товара по принципу «от поля до прилавка».

Анализ документов в системе «Меркурий» позволяет выявить подозрительные операции, и в случае подтверждения незаконной деятельности мы принимаем меры.

Мониторинговая группа Россельхознадзора по Пермскому краю на постоянной основе анализирует информацию, поступающую в систему. Благодаря ее работе почти ежедневно вычисляются недобросовестные производители и различные схемы незаконной реализации продукции, выявляются фантомные фирмы, небезопасные и некачественные товары изымаются из оборота.

- А какова ситуация с той продукцией, которая ввозится в Пермский край?

- И это направление мы тоже держим на контроле.

Важно не допустить ввоз на территорию России и, в частности, Пермского края некачественного сырья. Поэтому все, что завозится, должно соответствовать ветеринарным и фитосанитарным требованиям для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Пермского края.

- Подводя итоги года работы - что Вам удалось сделать за это время?

- Хотя год и выдался напряженным, я считаю, что работа была продуктивной.

За год работы по направлению «Земельный надзор» мы успешно возобновили судебную практику по возложению обязанностей по устранению нарушений земельного законодательства на собственника, который приобрел участок с неисполненным предписанием. Так, в октябре 2019 года Востриков С.Н. приобрел у брата участок в Карагайском районе Пермского края с неисполненным предписанием по устранению нарушений Земельного законодательства. Хоть он и является новым собственником земельного участка, через суд его обязали исполнить предписание по устранению нарушений.

По направлению «Фитосанитарный надзор» были упразднены 2 карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде на общей площади более 120 га.

По ветеринарному направлению при проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида мясных консервов было выявлено, что свиная тушенка оказалась с содержанием ДНК курицы.

В дальнейшем мы планируем улучшить разъяснительную работу, профилактику нарушений, бороться с юридической неграмотностью, ориентироваться именно на недопущение нарушений. Считаю, что конечный результат работы Россельхознадзора должен определяться не количеством штрафов и проверок, а надежной продовольственной и биологической безопасностью территорий.

ФОТО: agro.permkrai.ru

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