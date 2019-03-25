В манеже «Пермь Великая» 30 марта состоится первый футбольный матч

17:21 | 26.03.2019

Уже в эту субботу, 30 марта, в футбольном манеже «Пермь Великая» состоится первый товарищеский матч между командами «Звезда» из Перми и «Урал-2» из Екатеринбурга, сообщает министерство спорта Пермского края.



Игра стартует в 13:00, но зрителей будут пускать с 12:00, так как организаторы подготовили развлекательные зоны: розыгрыши призов, панна-футбол 1 на 1, аквагрим, игры на PlayStation и VR.







Вход на игру стоит 1 рубль, для этого нужно зарегистрироваться по ссылке (https://scena24.ru/site/view/csp?event_id=10) или приобрести билет в кассе манежа, заполнив анкету. Детям до семи лет регистрация не нужна, однако отдельное место на трибуне им не предоставляется.



Отметим, манеж «Пермь Великая» рассчитан на 3 тысячи зрителей. Его высота составляет 22,5 м. Размеры поля: 110 х 60 м. Искусственное поле состоит из синтетической травы вперемешку с резиновой крошкой. Его качество позволило получить сертификат на проведение матчей чемпионатов России, в частности, игр Профессиональной футбольной лиги, а также чемпионата России среди женщин (за исключением игр женской Лиги чемпионов). В подтрибунных помещениях есть четыре раздевалки с санузлом и душевыми кабинками. Непосредственно в зале поддерживается постоянная температура в 17-18 градусов.