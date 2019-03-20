Прокуратура Пермского края проведет прямую линию

14:26 | 25.03.2019

Во вторник, 26 марта, с 12:00 до 13:00 в краевой прокуратуре состоится прямая линия по вопросам обращений граждан.



Прикамцы смогут рассказать о нарушениях порядка обращений, сроков рассмотрения, об оставлении заявлений без ответа. Отвечать на вопросы населения будет прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан краевой прокуратуры Юлия Михайлова.



С 12:00 до 13:00 звонки примут по телефону 8 (342) 217-53-36. Также их можно прислать заранее на smi_press@prokurorperm.ru.