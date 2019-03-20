Пермь: новости дня
14:26 | 25.03.2019
Прокуратура Пермского края проведет прямую линию
Прикамцы смогут рассказать о нарушениях порядка обращений, сроков рассмотрения, об оставлении заявлений без ответа. Отвечать на вопросы населения будет прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан краевой прокуратуры Юлия Михайлова.
С 12:00 до 13:00 звонки примут по телефону 8 (342) 217-53-36. Также их можно прислать заранее на smi_press@prokurorperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:03 | 25.03.2019
В Чайковском началось строительство новой школы для 825 учащихся
17:52 | 25.03.2019
Житель Зауралья напал с вилами на сотрудников полиции
17:48 | 25.03.2019
3 апреля начнется регистрация на «Тотальный диктант-2019»
17:10 | 25.03.2019
На Урале директора турфирмы, похитившую у клиентов 2 млн рублей, посадили на пять лет
16:38 | 25.03.2019
«Мужики, оперативнее надо». Шумков раскритиковал чиновников за медленнное исполнение поручений
16:37 | 25.03.2019
На Кыштымском заводе выпустили миллионную тонну медной катанки
16:35 | 25.03.2019
В Нижнем Тагиле осудили группу наркосбытчиков
16:19 | 25.03.2019
В Пермский край съедутся юные математики со всей страны
16:02 | 25.03.2019
28 марта УФССП по Пермскому краю проведет прием граждан
16:01 | 25.03.2019
В Свердловской области обещают установить более 12 тысяч новых мусорных контейнеров
15:45 | 25.03.2019
С бизнесмена-застройщика Александра Фрибуса требуют более 600 миллионов рублей, угрожая банкротством
15:33 | 25.03.2019
Игорь Сапко вошел в группу контроля «Единой России» за исполнением нацпроектов в регионах
15:15 | 25.03.2019
В свердловском полицейском главке назначили начальника штаба
15:03 | 25.03.2019
Алексей Текслер обсудил закон о квотах на выбросы с главой парламентского комитета по экологии
15:00 | 25.03.2019
Житель Ирбита обвиняется в жестоком убийстве двухлетней девочки
14:43 | 25.03.2019
Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов поборется за мэрское кресло
14:34 | 25.03.2019
Во всех школах Пермского края организуют пункты сбора батареек
14:26 | 25.03.2019
Прокуратура Пермского края проведет прямую линию
14:22 | 25.03.2019
«Дело о коррупции» в полиции Сысерти дошло до суда
14:00 | 25.03.2019
Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила
13:32 | 25.03.2019
На руководство Каргапольского завода нефрасов завели уголовное дело
13:22 | 25.03.2019
В воскресенье Александр Высокинский снова лично проверит уборку города
12:36 | 25.03.2019
В Пермском крае определили лучшую «летающую» лыжницу в мире
12:26 | 25.03.2019
Неделя в Перми будет относительно теплой
12:05 | 25.03.2019
Выражаем соболезнования: скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова
11:52 | 25.03.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанут серийные автоугонщики
11:27 | 25.03.2019
В Нижнем Тагиле дорогу очистили от снега вместе с асфальтом
10:57 | 25.03.2019
В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы
10:28 | 25.03.2019
Водителей предупреждают о тумане на трассе Екатеринбург – Тюмень
10:19 | 25.03.2019
Вчера на улице Карьерной загорелся автосервис
10:07 | 25.03.2019
Александр Высокинский посетил Мурманскую область