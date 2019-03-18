Чусовой и Губаха подадут заявки на федеральный конкурс «Исторические поселения и малые города»

18:11 | 20.03.2019

Два города Прикамья намерены претендовать на поддержку федерального Министерства строительства. На заседании межведомственной комиссии по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрено две заявки для направления на федеральный конкурс «Исторические поселения и малые города». До 29 марта в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отправят проект Чусового «Чусовские атланты» и проект Губахи «Благоустройство городского парка им. Ю. А. Гагарина».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одной из основных задач краевого правительства является создание центров притяжения для жителей по всей территории региона. Прикамцы, вне зависимости от места проживания, должны иметь возможность культурного и спортивного досуга.



По словам заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальева, региональный минЖКХ окажет необходимую помощь муниципалитетам в подготовке документов. «Конкурс малых городов – это возможность получить серьезное дополнительное финансирование к тем мероприятиям, которые мы проводим в рамках программы по формированию комфортной городской среды», — сообщил Антон Удальев.



В рамках проекта «Чусовские атланты» город планирует комплексно подойти к реконструкции улицы Ленина в едином цветовом и стилистическом исполнении. Проект подразумевает четыре точки притяжения, среди них станция эко-мастерства «Дворец металлургов», главная площадь «Сердце города», спортивный центр «Станция Пионер» и арт-резиденция молодых предпринимателей «ДКЖ». Также планируется устройство смотровой площадки, арт-объектов, зон отдыха, спортивных площадок, места для велотрека и специальных площадей для уличного граффити. «Необходимо создать новую ось жизни Чусового с несколькими точками притяжения — станциями», — рассказал глава Чусовского городского поселения Владимир Таций.



Заявка от города Губахи касается завершения работ по благоустройству городского парка имени Ю. А. Гагарина. Планируется в этом году обустроить центральную площадь парка, установить объемный арт-объект, а для детей установить веревочный парк.