Пермь: новости дня
15:15 | 22.02.2019
Дорожный фонд Прикамья 2019 года увеличен на 645,7 млн рублей
Так, на 200 млн рублей увеличены расходы на ремонт региональных дорог. Это позволит в этом сезоне дополнительно отремонтировать более 20 км дорог. На 261,5 млн рублей увеличены расходы на строительство обхода города Чусового. Эти средства, по информации регионального минтранса, будут направлены на устранение оползня. Как пояснил министр транспорта Николай Уханов, дополнительные работы не изменят срок ввода объекта в эксплуатацию — 2019 год.
Также на 184,2 млн рублей увеличены расходы на ремонт муниципальных дорог, запланированных на этот год. На муниципальные дороги из Дорожного фонда в этом году направят более 3,5 млрд рублей. Напомним, в 2018 году отремонтировано 459 км муниципальных дорог.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что дорожная ситуация в Прикамье улучшилась, с этим согласились и почти 50% пермяков. «Мы существенно нарастили и финансирование за эти годы и, главное, компетенции, — обозначил глава Прикамья. — Сейчас главное — не сбавлять обороты, сделать запас по проектам на ближайшие годы. Активнее заниматься сохранностью дорог, весогабаритным контролем, качеством содержания».
© «Вечерние Ведомости»
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