Проекту по строительству в Перми многофункционального комплекса присвоен статус приоритетного

14:40 | 21.12.2018

Новый многофункциональный центр с гостиницей уровня «5 звезд» и конгресс-холлом появится в Перми на месте бывшей кондитерской фабрики в границах улиц Монастырской – Попова – Петропавловской – Осинской. Объем инвестиций составит 8,6 млрд рублей. Строительство нового комплекса позволит создать 2 340 рабочих мест.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, это один из тех редких инвестпроектов, которые будут реализовываться не где-то за городом, а в центре, и его смогут увидеть и оценить как пермяки, так и гости краевой столицы.



На сегодня основной массив земельных участков, расположенных на данной территории, находится в собственности инвестора. Статус приоритетного инвестиционного проекта, который был присвоен компании-застройщику на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, позволит инвестору получить участок, необходимый для формирования единого земельного массива под строительство комплекса, в аренду без торгов.



При этом инвестор взял на себя обязательства не только построить отель класса «5 звезд», но и профинансировать организацию транспортной инфраструктуры в размере 200 млн рублей и строительство дополнительных объектов. В частности, будут организованы дополнительные полосы движения: по ул. Попова, Монастырской, Петропавловской. Также компания «Проспект Пермь» займется строительством пешеходных переходов через ул. Попова и ул. Монастырскую. Кроме этого, инвестор обязуется приобрести и передать на баланс муниципалитета офисные помещения общей полезной площадью в 800 кв. м.



Проект многофункционального комплекса предусмотрит «сквозной проход» от эспланады до набережной. Таким образом, пермяки по принципу «сухих ног» смогут добраться из центра города к р. Каме. Кроме того, на площадке комплекса будет построен подземный паркинг на 1200 мест. Им смогут пользоваться не только посетители комплекса, но и все приезжающие в центр краевой столицы. Самая большая парковка позволит разгрузить город от машин. Особенно это актуально в связи с расширением границ платной парковки и увеличением ее стоимости.



Полностью реализовать проект застройщик намерен в 2024 году. На сегодня «Проспект Пермь» согласовал с архитектурно-планировочными ведомствами транспортную схему и схему размещения многофункционального комплекса. По словам учредителя ООО «Проспект Пермь» Александра Петрова, в настоящий момент ведется активная работа над проектированием комплекса и формированием земельных участков, необходимых для реализации проекта.



В 2018 году объем инвестиционных вложений от проектов, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, составил 34,7 млрд рублей. Однако количество приоритетных инвестпроектов по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза – их стало уже 8. С их реализацией в Пермском крае будет создано 3 360 рабочих мест.



Кроме этого, на заседании Совета два уже реализующихся приоритетных инвестиционных проекта скорректировали свои инвестпрограммы в части увеличения объема инвестиций. Средства необходимы для успешного завершения проектов. Так, ООО «Кама Картон» дополнительно инвестирует в проект по строительству комплексной линии по производству беленой химико-термомеханической массы 661 млн рублей. А ЗАО «ВКК», которое реализует проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, дополнительно вкладывает 8,7 млрд рублей.