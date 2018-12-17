Госстройнадзор обнаружил нарушения в деятельности двух застройщиков Пермского края

16:44 | 19.12.2018

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края направила в прокуратуру сведения о нецелевом расходовании средств дольщиков застройщиками «А-система» и ЖСК «Правый берег», чтобы определить, имеется ли в действиях компаний состав преступления.



В рамках проверки Госстройнадзор выявил нецелевое расходование средств дольщиков ЖСК «Правый берег» в размере 38 млн рублей и «А-системы» - в размере 10 млн рублей.



Компания «А-система» является застройщиком долгостроя на ул. Юнг Прикамья, 14, а ЖСК «Правый берег» — недостроя на ул. Кировоградской, 68, 70. Этот же жилищно-строительный кооператив являлся застройщиком бывшего проблемного объекта на ул. Ушакова, 36б, который все-таки удалось ввести в эксплуатацию в прошлом году.



Чтобы не пострадать от действий недобросовестных застройщиков, в министерстве строительства рекомендуют до покупки жилья проверять всю информацию о застройщике на сайте наш.дом.рф.



«С января 2018 года на этом ресурсе размещены все сведения о деятельности застройщика: текущий статус его деклараций, аудиторские заключения, проекты договоров долевого участия. Заблокированная декларация застройщика должна стать сигналом для дольщика, что по данному объекту скорее всего произойдет срыв сроков строительства и сдачи. Наличие негативных сведений либо вообще их отсутствие на сайте свидетельствуют о высоком риске покупки жилья как у данного девелопера, так и у компаний, аффилированных с ним», — отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.



Напомним, за последние полтора года в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов — это порядка 103 тыс. кв. м жилья: в общей сложности получили свои квартиры 1150 семей. На сегодня в регионе проблемными остаются еще 10 объектов.