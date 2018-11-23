«Счастье не за горами» вернется в начале декабря

13:21 | 27.11.2018

В Перми изготавливают новые буквы и каркас арт-объекта «Счастье не за горами». Установить его на прежнее место планируется в начале декабря.



Как пояснили в Городском центре охраны памятников, сотрудники центра совместно с проектной организацией, а также автором арт-объекта Борисом Матросовым детально изучили недостатки существующей до недавнего времени конструкции, определили принципиальные моменты нового исполнения.



Поскольку изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция, каркас «Счастья», как и сами буквы, был довольно прост в исполнении и не был рассчитан на длительное использование.



– Сегодня необходимо не только выполнить арт-объект из высококачественных материалов и с применением современных технологий, но и учесть применение антивандальных мер, а также удобство содержания букв в дальнейшем, – отметили в Городском центре охраны памятников.



Отремонтированный арт-объект также будет исполнен из фанеры, но подход к креплению и монтажу будет несколько иным. Так, металлический каркас букв будет сделан из толстостенной металлической трубы, а буквы – из влагостойкой фанеры, готовые конструкции букв будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров.



Кроме того, в ходе выполнения проектных работ был проведен расчет на ветровые нагрузки. Он производился с особым упором на те буквы, которые имеют наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.



Смонтировать объект на прежнем месте планируется в начале декабря.