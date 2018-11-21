В выходные в Перми потеплеет

12:08 | 23.11.2018

Сейчас в столице Прикамья -11 градусов, ясно. Сегодня, 23 ноября, днем в Перми будет около -10°C, ночью – до -18°C.



Завтра столбик термометра поднимется до -6°C, будет снег. В воскресенье, 25 ноября, потеплеет до -4°C, снег продолжится.