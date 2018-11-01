Жительницу Прикамья будут судить за ложное обвинение сожителя

14:57 | 4.11.2018

В Кунгуре завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, женщину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.



Следствие установило, что в марте нетрезвая дама разругалась с 37-летним сожителем – она узнала о его неверности. Обвиняемая решила отомстить и уговорила свою 26-летнюю знакомую оговорить мужчину в совершении изнасилования. Женщины вместе сообщили о «преступлении» в правоохранительные органы. Факт оговора был установлен.



Уголовное дело направлено в суд. Младшая соучастница скрывается от следствия, ее разыскивают.