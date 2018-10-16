В Перми впервые представили архитектурную концепцию реновации завода им. Шпагина

10:06 | 18.10.2018

17 октября в Перми для представителей общественности, экспертов, региональной и городской власти впервые прошла презентация эскизного проекта архитектурной концепции культурно-рекреационного пространства завода им. А.А. Шпагина. Разработчиком является архитектурное бюро SPEECH Сергея Чобана.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, преобразование территории завода имени Шпагина является одним из наиболее интересных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. «Сейчас на территории предприятия зарождается новый культурный кластер, территория, где будут проходить самые знаковые для города и края мероприятия. Это одна из ключевых перспективных локаций будущего, новое городское пространство, где будет кипеть городская жизнь», — подчеркнул ранее глава региона.



Руководитель бюро рассказал о функциональном зонировании территории бывшего завода, как и каким образом будут располагаться музеи, какие общественные зоны будут предусмотрены для жителей города и туристов. Так, в цехе № 5 завода им. Шпагина частично расположится краеведческий музей, один из корпусов перейдет под нужды Музея современного искусства PERMM. Предполагается, что в результате переезда территория художественной галереи увеличится в три раза.



Концепция готовилась с учетом проекта «Первогород» архитектора Виктора Воженникова: на территориях, прилегающих к заводу, могут расположиться старинные медеплавильные печи, улица мастеров, пруд и парк для отдыха горожан. Для удобства передвижения предлагается использовать канатную дорогу до площади Грина.



Авторы проекта ставят перед собой цель объединить историю и повседневную жизнь. «Превращение бывших промзон в многофункциональные общественные пространства с входящими в их состав учреждениями культуры, на мой взгляд, одна из самых актуальных задач, стоящих перед современными российскими городами, и для Перми очень важно реализовать данный территориальный ресурс с максимальной пользой и отдачей для города и его жителей. Понимая это, мы находимся в постоянном контакте не только с заказчиком проекта, но и с его будущими пользователями — жителями города», — считает Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро SPEECH.



По словам председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, «важно открыть и обустроить место, где был основан Егошихинский завод. Проект ещё будет обсуждаться, депутаты Пермской городской Думы обязательно примут участие в работе фокус-групп».



В пространстве также будут предусмотрены общественно значимые места: кафе, рестораны, офисные помещения и коворкинги, а также мультифункциональное пространство, где могут проводиться события и мероприятия разных форматов. Для формирования образа резидентов этих зон сейчас проводятся фокус-группы экспертов.



Проект художественной галереи предполагает общественное пространство на первом этаже комплекса: библиотеку, центр для занятий с детьми и помещения для временных выставок. Пермская деревянная скульптура расположится в самой высокой части здания, основная экспозиция будет представлена на втором и третьем этажах.



«Музей сегодня — это не только экспозиция, это общественное место, которое может стать своего рода третьим местом. Та концепция, которая предлагается бюро SPEECH, как раз дает возможность проводить время в музее и вместе с детьми, и самостоятельно: занимаясь умным досугом, читая книгу или просто прогуливаясь во внутреннем дворе. Наши пожелания учитываются, мы находимся в постоянном контакте с архитекторами», — считает директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.



По словам председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Сергея Клепцина, представленный проект может быть реализован к 2023 году. «Я остался под приятным впечатлением от презентации проекта. К тому же видение архитекторов совпало с моим пониманием культурного пространства города. Вопрос о его создании за последние 10 лет поднимался несколько раз и на уровне края, и на уровне города, но эти обсуждения ни к чему не привели. Радует, что проект, представленный сегодня, реалистичен и реализуем в оставшееся до трехсотлетия краевой столицы время», — отметил депутат.



Напомним, предполагается, что архитектурная концепция нового культурного-рекреационного пространства будет утверждена до конца 2018 года.

Ранее краевые власти анонсировали, что новое здание художественной галереи будет включено в состав культурного центра бывшего завода им. Шпагина. На площадке разместятся еще 4 музея: Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы. Кроме того, предполагается здесь же разместить открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея.



Общая площадь заводского пространства составляет 32 тысячи кв. м, из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей — создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.



В конце 2017 года площадка завода была передана в собственность края. Напомним, к 300-летию Перми планируется создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 года.