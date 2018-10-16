Пермь: новости дня
10:06 | 18.10.2018
В Перми впервые представили архитектурную концепцию реновации завода им. Шпагина
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, преобразование территории завода имени Шпагина является одним из наиболее интересных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. «Сейчас на территории предприятия зарождается новый культурный кластер, территория, где будут проходить самые знаковые для города и края мероприятия. Это одна из ключевых перспективных локаций будущего, новое городское пространство, где будет кипеть городская жизнь», — подчеркнул ранее глава региона.
Руководитель бюро рассказал о функциональном зонировании территории бывшего завода, как и каким образом будут располагаться музеи, какие общественные зоны будут предусмотрены для жителей города и туристов. Так, в цехе № 5 завода им. Шпагина частично расположится краеведческий музей, один из корпусов перейдет под нужды Музея современного искусства PERMM. Предполагается, что в результате переезда территория художественной галереи увеличится в три раза.
Концепция готовилась с учетом проекта «Первогород» архитектора Виктора Воженникова: на территориях, прилегающих к заводу, могут расположиться старинные медеплавильные печи, улица мастеров, пруд и парк для отдыха горожан. Для удобства передвижения предлагается использовать канатную дорогу до площади Грина.
Авторы проекта ставят перед собой цель объединить историю и повседневную жизнь. «Превращение бывших промзон в многофункциональные общественные пространства с входящими в их состав учреждениями культуры, на мой взгляд, одна из самых актуальных задач, стоящих перед современными российскими городами, и для Перми очень важно реализовать данный территориальный ресурс с максимальной пользой и отдачей для города и его жителей. Понимая это, мы находимся в постоянном контакте не только с заказчиком проекта, но и с его будущими пользователями — жителями города», — считает Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро SPEECH.
По словам председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, «важно открыть и обустроить место, где был основан Егошихинский завод. Проект ещё будет обсуждаться, депутаты Пермской городской Думы обязательно примут участие в работе фокус-групп».
В пространстве также будут предусмотрены общественно значимые места: кафе, рестораны, офисные помещения и коворкинги, а также мультифункциональное пространство, где могут проводиться события и мероприятия разных форматов. Для формирования образа резидентов этих зон сейчас проводятся фокус-группы экспертов.
Проект художественной галереи предполагает общественное пространство на первом этаже комплекса: библиотеку, центр для занятий с детьми и помещения для временных выставок. Пермская деревянная скульптура расположится в самой высокой части здания, основная экспозиция будет представлена на втором и третьем этажах.
«Музей сегодня — это не только экспозиция, это общественное место, которое может стать своего рода третьим местом. Та концепция, которая предлагается бюро SPEECH, как раз дает возможность проводить время в музее и вместе с детьми, и самостоятельно: занимаясь умным досугом, читая книгу или просто прогуливаясь во внутреннем дворе. Наши пожелания учитываются, мы находимся в постоянном контакте с архитекторами», — считает директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.
По словам председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Сергея Клепцина, представленный проект может быть реализован к 2023 году. «Я остался под приятным впечатлением от презентации проекта. К тому же видение архитекторов совпало с моим пониманием культурного пространства города. Вопрос о его создании за последние 10 лет поднимался несколько раз и на уровне края, и на уровне города, но эти обсуждения ни к чему не привели. Радует, что проект, представленный сегодня, реалистичен и реализуем в оставшееся до трехсотлетия краевой столицы время», — отметил депутат.
Напомним, предполагается, что архитектурная концепция нового культурного-рекреационного пространства будет утверждена до конца 2018 года.
Ранее краевые власти анонсировали, что новое здание художественной галереи будет включено в состав культурного центра бывшего завода им. Шпагина. На площадке разместятся еще 4 музея: Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы. Кроме того, предполагается здесь же разместить открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея.
Общая площадь заводского пространства составляет 32 тысячи кв. м, из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей — создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.
В конце 2017 года площадка завода была передана в собственность края. Напомним, к 300-летию Перми планируется создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 года.
© «Вечерние Ведомости»
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