Пермякам рекомендуют сменить шины

15:24 | 12.10.2018

В пятницу, 12 октября, и в эти выходные ожидается небольшой снег и первые заморозки. Во избежание аварийных ситуаций и затруднения движений на дорогах водителям рекомендуется своевременно сменить шины на своих автомобилях.



Синоптики на выходные и в начале следующей недели прогнозируют понижение температуры воздуха до -1 градуса, вероятен небольшой снег. Самое время менять летнюю резину на зимнюю, это обеспечит лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение.



- Своевременная смена шин – это в первую очередь залог безопасности. Кроме того, водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим в связи с возможной изморозью на дорогах, особенно в утреннее время. Во многом это позволит избежать ДТП и затруднений движения на дорогах. Лучше, конечно, автомобилистам в первое время переходных температур пользоваться общественным транспортом, - отметили в городском департаменте дорог и транспорта.



Подрядчики, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети города, проинформированы о смене температуры и в постоянном режиме получают сводки погоды. Они отчитались о наличии необходимых запасов противогололедных смесей и техники. Их готовность к работе при изменении погодных условий и скорость реагирования при первом снеге проверят районные учреждения благоустройства. В самих районах составлен график дежурств.