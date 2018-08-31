Подачу горячей воды в Ленинском районе Перми обещают восстановить во второй половине дня

13:06 | 3.09.2018

Бригады «Пермской сетевой компании» восстанавливают подачу горячего водоснабжения потребителям в Ленинском районе города Перми. Дефект запорной арматуры в тепловой камере, расположенной в районе перекрестка улиц Пермская и Газеты Звезда, был обнаружен сегодня в ходе планового осмотра. В результате произошла утечка теплоносителя с выходом горячей воды на поверхность.



Сейчас на месте повреждения работают две ремонтные бригады, задействованы 10 специалистов «Пермской сетевой компании» и спецтехника.

Восстановить подачу горячей воды потребителям планируется сегодня во второй половине дня. Энергетики приносят извинения жителям за вынужденные неудобства.