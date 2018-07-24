Пермячки вошли в число призеров всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

14:18 | 25.07.2018

Студентки Пермского строительного колледжа завоевали признание столичных коллег арт-объектом, который появился благодаря выигранному гранту в конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы».



В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». Его цель — поддержка талантливой молодежи, активно участвующей в благоустройстве городской среды в муниципальных образованиях Российской Федерации.



В Общественной палате России наряду с другими участниками пермские студентки презентовали свой проект — качели «Пермь — Молотов — Пермь» (номинация «Малые архитектурные формы»).



— Идея создать уникальный арт-объект пришла на одном из воркшопов, организованных в рамках проекта «Улица Детства». Кураторы рекомендовали нам отправить заявку на этот конкурс. Рискнули — и не прогадали, — рассказывает Софья Апакина.



Каждый проект оценивался конкурсной комиссией по нескольким критериям: оригинальность, социальная значимость, возможность привлечения общественности и другие.



По итогам защиты проект пермских студенток был признан одним из лучших. Девушкам вручили дипломы второй степени в номинации «Малые архитектурные формы» и памятные знаки конкурса.



— Мы верили в то, что у нас все получится, но результат превзошел все ожидания! Это очень вдохновляет на дальнейшую реализацию проекта, — признается Яна Коробейникова.



Председатель совета директоров Института развития местных сообществ Сергей Кочнев отметил, что организационный комитет конкурса будет рекомендовать проекты участников для реализации через региональные отделения Всероссийского совета местного самоуправления и органы исполнительной власти.