Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга «Уралкалия» с «негативного» на «стабильный»

10:56 | 29.06.2018

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз долгосрочного корпоративного рейтинга «Уралкалия» с «негативного» на «стабильный». Сам рейтинг оставлен на уровне «BB-», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство.



Новый прогноз отражает оценку финансовых показателей компании аналитиками S&P: они улучшаются благодаря повышению цен на калий и умеренным капзатратам. Эксперты агентства ожидают, что компания будет генерировать свободный операционный денежный поток в размере $400–500 млн в год и использовать эти средства для сокращения долга.



S&P прогнозирует увеличение показателя соотношения потока средств от операций (FFO) к долгу компании в 2018–2019 годах до уровня 17–19 % с 15,7 % в 2017 году. Это поможет «Уралкалию» сократить задолженность с текущего уровня около $5,8 млрд до $5,1 млрд к концу 2019 года.



Напомним, столь высокий долг объясняется выкупом значительного числа акций в 2016 году.



Также агентство прогнозирует, что компания сумеет вовремя рефинансировать краткосрочные долговые обязательства на сумму $2,6 млрд, истекающие в ближайшие 12 месяцев.