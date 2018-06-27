Пермь: новости дня
10:56 | 29.06.2018
Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга «Уралкалия» с «негативного» на «стабильный»
Новый прогноз отражает оценку финансовых показателей компании аналитиками S&P: они улучшаются благодаря повышению цен на калий и умеренным капзатратам. Эксперты агентства ожидают, что компания будет генерировать свободный операционный денежный поток в размере $400–500 млн в год и использовать эти средства для сокращения долга.
S&P прогнозирует увеличение показателя соотношения потока средств от операций (FFO) к долгу компании в 2018–2019 годах до уровня 17–19 % с 15,7 % в 2017 году. Это поможет «Уралкалию» сократить задолженность с текущего уровня около $5,8 млрд до $5,1 млрд к концу 2019 года.
Напомним, столь высокий долг объясняется выкупом значительного числа акций в 2016 году.
Также агентство прогнозирует, что компания сумеет вовремя рефинансировать краткосрочные долговые обязательства на сумму $2,6 млрд, истекающие в ближайшие 12 месяцев.
© «Вечерние Ведомости»
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