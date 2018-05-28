В Прикамье утверждена программа развития НТО

16:33 | 30.05.2018

Сегодня, 30 мая, на заседании правительства Пермского края рассмотрен вопрос о принципах размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории региона.



Развитие нестационарной торговли является одной из задач органов государственной власти. НТО позволяют удовлетворять потребности населения в качественных продовольственных товарах в местах, где обеспеченность населения стационарными торговыми объектами недостаточная.



Однако, действовавший до ноября 2017 года порядок разработки и утверждения Схем размещения НТО не обеспечивал прозрачности, единых подходов и системности при размещении объектов нестационарной торговли на территории региона.



Как отметил глава Пермского края Максим Решетников, утвержденный на 5 лет Порядок размещения нестационарных объектов дает предпринимателям единые и понятные правила игры. «Вместе с тем, практика внедрения на муниципальном уровне этих новых правил показала, что требуются некие изменения, которые в первую очередь просит сделать бизнес, чтобы более гибко адаптироваться к этой системе», — обозначил предмет обсуждения губернатор.



Заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов пояснил, что принятое постановление вносит изменения в регулирования установки НТО на общественных территориях. В частности, отдельно выделены НТО, продающие питьевую воду, и точки по продаже мороженого и прохладительных напитков в отдельные категории. «Расширен перечень мест, в которых возможно размещение НТО. В частности, разрешается установка НТО на тротуарах, ширина которых не менее 3 метров, только объектов нестационарной торговли со специализацией «Печать» и «мороженое и прохладительные напитки», — отметил министр. — Введено понятие «торговый (вендинговый) автомат». Их размещение предполагается осуществлять в соответствии со Схемой размещения НТО».



Кроме того, изменения регламентируют размещение НТО при проведении массовых мероприятий и сезонных (летних) кафе, при стационарных объектах, предоставляющих услуги общественного питания.



Принятие изменений в Порядок разработки и утверждения Схем размещения НТО будет способствовать достижению нормативов минимальной обеспеченности населения НТО, созданию условий для удовлетворения спроса на продовольственные товары и услуги общественного питания, а также созданию комфортных условий для проживания населения региона и проведения досуга.



Как отметил директор ООО «Каскад Плюс» (осуществляет продажу воды) Юрий Михеев, озвученные правила, обсуждались с представителями бизнеса в течение нескольких месяцев и учитывают интересы предпринимателей. Компании смогут продолжить свое развитие. «К автоматам будут применяться новые санитарные правила, усилится контроль за качеством воды. Все автоматы будут переведены на вендинговые системы и на круглосуточную работу», — пояснил бизнесмен.