Новый терминал аэропорта Пермь обрел название

12:38 | 29.05.2018

На фасаде нового терминала международного аэропорта Пермь установлено название терминала — Большое Савино.



Голосование проводилось на сайте «Управляем вместе», большинство участников отдало предпочтение варианту «Большое Савино». Теперь на здании установлено название аэропорта «Международный аэропорт Пермь» и имя терминала — Большое Савино.