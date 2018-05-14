Михаил Бабич: Необходимо законодательно урегулировать рынок криптовалют в России

13:28 | 16.05.2018

15 мая в Саратове Николай Патрушев и Михаил Бабич провели совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности Российской Федерации и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.



В рамках мероприятия совместно с главами регионов ПФО, в числе которых был приглашен губернатор Пермского края Максим Решетников, представителями федеральных министерств и ведомств страны обсуждались вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории регионов округа.



Одной из серьезных проблем полпред президента РФ в ПФО назвал создание в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообществ, пропагандирующих среди молодежи насилие, убийства и суицидальные проявления. Кроме того, по мнению полномочного представителя, существует прямая связь насилия на экране с поведенческим настроением несовершеннолетних и их агрессивностью. Например, после распространения в СМИ сюжетов о трагических, резонансных событиях, происшедших в текущем году в ряде образовательных учреждений Пермского края, Новосибирской и Курганской областей, республик Бурятия и Башкортостан, у подростков все больше возникает интерес к теме противоправных акций в школах, к так называемому «скулшутингу».



Михаил Бабич акцентировал внимание на проблемах в антинаркотической деятельности. В округе снизилось число лиц, потребляющих наркотические средства (на 7,5 %), в том числе среди несовершеннолетних. Наряду с этим правоохранительными органами в 2017 году выявлено свыше 36 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост на 3,5 %).



Вместе с тем полномочный представитель президента России Михаил Бабич обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.



«Правоприменительная практика в указанной сфере свидетельствует о наличии проблем, снижающих эффективность реализуемых полномочий, обусловленных несовершенством федерального законодательства в части неурегулированности рынка криптовалют в России, отсутствия алгоритма возложения обязанности по принудительному лечению от наркомании несовершеннолетних. Сегодня нет единого подхода к организации реабилитационного процесса наркопотребителей, что не позволяет в полной мере обеспечить системную работу и координацию деятельности региональных органов власти», — сказал полномочный представитель.



В рамках совещания состоялись выступления представителей федеральных министерств и ведомств, силовых структур, глав регионов округа, членов Совета безопасности России. С докладом выступил глава Прикамья Максим Решетников. Выступающие высказывали предложения по решению обозначенных проблем и вопросов.