Качество дорожного ремонта в Прикамье повысится благодаря производству пермского битума

19:46 | 10.05.2018

Сегодня, 10 мая, глава Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку на площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В рамках визита состоялось символическое открытие эстакады слива мазута и гудроновой смеси.



Как отметил губернатор, новая эстакада решает сразу две задачи: битум будет производиться на территории Прикамья в большем объеме, что позволит региону получать качественный строительный материал, а проектная мощность битумной установки позволит увеличить дорожное строительство в ближайшем будущем. «Пермскому краю нужны качественные и безопасные дороги, без битума высокого качества построить такие не получится. Благодаря новому производству на ПНОСе в регионе станет возможным увеличение периода безремонтной эксплуатации дорог», — пояснил глава Прикамья.



Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов рассказал, что крупный инвестиционный проект стоимостью 2,2 млрд рублей был реализован всего за год. «Сегодня мы уже начнем принимать сырье и подавать его на установки. С завтрашнего дня планируем начать пусковые процедуры, а к 15 мая мы должны получить первые партии битума, — говорит Сергей Андронов. — На этот месяц у нас в плане производство 10 тысяч тонн. Со следующего месяца готовы увеличить производство, чтобы полностью удовлетворить потребности края». Проектная мощность битумной установки — производство 200 тысяч тонн в месяц. Потребности Пермского края составляют порядка 80 тысяч тонн.



Также во время рабочей поездки губернатор Максим Решетников совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым проверил ход работ на дорогах, ремонтируемых в краевом центре в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



В частности, глава региона провел осмотр работ на улицах Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. Напомним, в мае прошлого года губернатор дал поручение предусмотреть ремонт улиц, которые будут обеспечивать подъезд посетителей к новому пермскому зоопарку. Проект ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов предполагает выполнение ремонтных работ на площади почти 33 тысячи квадратных метров. Длина участка — 3,5 км. В настоящее время ремонтные работы уже начались.



Также глава региона проинспектировал старт работ на проезжей части ул. Петропавловской. Здесь будет отремонтирован участок 2,8 км от ул. Окулова до ул. Крисанова.



На обоих объектах планируется использовать битум, произведенный на ПНОСе. По итогам осмотра глава региона подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вопросам уличного освещения, а также установке и последующему качественному содержанию дорожных ограждений.



В целом в 2018 году в Пермском крае планируется отремонтировать порядка 800 км дорог. Общий объем финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд руб. (с учетом средств федерального бюджета в сумме 150 млн руб.). Из них 421 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт, 2,22 млрд рублей — на Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».