В Перми меняется расписание нескольких автобусов

12:29 | 10.05.2018

С 10 мая увеличено количество рейсов автобуса № 6 по будням, кроме того, по просьбам пассажиров добавлено отправление в 05:50 с остановки «Боровики».



С 14 мая увеличится количество рейсов на маршруте № 7т, рассказали в департаменте дорог и транспорта администрации Перми: автобусы будут совершать 25 отправлений.



Также с 14 мая изменится расписание автобусов № 19, № 59 и № 62. Все три маршрута будут продлены до остановки «Ул. Милиционера Власова». Кроме того, для осуществления межрейсового отстоя автобусов № 59 в мкр-не Юбилейный высадка пассажиров будет осуществляться на конечной остановке «Ул. 2-я Запорожская».



Подробное расписание доступно на map.gortransperm.ru.