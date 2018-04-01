Парламент Прикамья утвердил в первом чтении направление дополнительных средств на строительство ФАПов

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16:51 | 19.04.2018
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За счет этих средств предполагается увеличить финансирование здравоохранения. Краевые власти направят 341 млн рублей на приобретение и установку 66 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 13 модульных офисов врачей общей практики, а также на проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию этих модульных зданий. Еще 32 млн рублей будут предоставлены в качестве единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим на работу в сельскую местность в 2017 году.
Значительно будет увеличен объем Дорожного фонда на текущий год. Это предполагается сделать за счет перераспределения денег с 2019 и 2020 годов. Средства краевого бюджета в сумме 634,5 млн рублей и 150,0 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на строительство мостового перехода через реку Чусовую. Еще 150,0 млн рублей федеральных средств предполагается направить на строительство обхода города Чусового.
В сфере образования дополнительные средства планируется выделить в муниципалитеты на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Как известно, с 1 января МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума, который с учетом уральского коэффициента составляет 10 912,35 рубля в месяц. По словам министра финансов Пермского края Елены Чугариной, на повышение МРОТ предусмотрены не только краевые средства. «Федеральное законодательство о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума будет исполняться за счет в том числе средств из федерального бюджета. Краю выделено почти полмиллиарда рублей на решение этой задачи», — сказала Елена Чугарина.
На предоставление дошкольного образования в детских садах предлагается выделить дополнительно 14,6 млн рублей в связи с ростом числа детей дошкольного возраста.
Кроме того, принятые поправки предусматривают направление более 120 млн рублей органам местного самоуправления на решение локальных задач. Так, городу Кунгуру на условиях софинансирования будет направлено 45 млн рублей на приобретение теплового имущественного комплекса. Приобретение комплекса позволит своевременно подготовиться к следующему отопительному сезону и обеспечить тепловой энергией 480 многоквартирных домов, 37 образовательных учреждений, 9 медицинских организаций.
Губахинскому и Лысьвенскому городским округам будут возмещены недополученные доходы бюджетов, которые появились в результате преобразования муниципальных образований. Общая сумма возмещений на 2018 и 2019 годы превысит 42 млн рублей.
Рост расходной части бюджета обеспечен увеличением доходов. Большая часть дополнительных доходов ожидается по налогу на прибыль организаций. Как поясняют в министерстве финансов Пермского края, основания для корректировки прогноза по этому налогу дает перевыполнение плана по налогу на прибыль в 2017 году и положительная динамика в первом квартале 2018 года. Доходы также увеличены на 300 млн рублей в связи с выделением средств из федерального бюджета на дорожное строительство.
© «Вечерние Ведомости»
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