В Перми продолжится реконструкция трамвайных путей на Уральской

13:44 | 18.04.2018

В этом году реконструкция трамвайных путей на участке от ул. Уральской до ул. Розалии Землячки продолжится. Здесь запланировано переустройство подземных коммуникаций, укладка новой рельсошпальной решетки и замена контактной сети для электротранспорта.



Общая площадь ремонта на этом объекте, с учетом отремонтированных трамвайных путей на Северной дамбе, будет около 15 тысяч кв. м. Работы закончатся в сентябре текущего года. Напомним, уже капитально реконструированы участки трамвайных путей по ул. Героев Хасана и Горького. В ближайшие годы планируется открыть трамвайное движение по ул. Революции, обсуждается продление трамвайных путей в мкр-н Парковый.



Отметим, при прокладке трамвайных путей в краевой столице используется новая технология — установка дренажа с выводами в канализационные стоки, которая позволяет обеспечить качество путей и их сохранность при любой погоде. Спрямление путей позволяет увеличить скорость движения трамваев. Новые рельсы получаются бесшовными, так как соединяются с помощью алюминотермитной сварки. В результате движение трамваев становится более плавным и бесшумным.