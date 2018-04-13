В Прикамье 17 апреля пройдет проверка готовности систем оповещения

13:38 | 16.04.2018

Во вторник, 17 апреля, в Пермском крае будет проведена комплексная техническая проверка региональной, местных и локальных систем оповещения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с запуском электросирен.



Как отметили в министерстве территориальной безопасности Прикамья, проверка проводится в целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего половодья и пожароопасному периоду.



В Главном управлении МЧС по Пермскому краю пояснили, что жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие.