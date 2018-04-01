В прикамском санатории «Ирень» ремонт выполнен уже на 50 %

16:01 | 2.04.2018

В краевом детском санатории для больных туберкулезом № 1 «Ирень» продолжаются ремонтные работы. Напомним, государственное учреждение получило на эти цели средства из Резервного фонда Президента РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований — 46,9 млн рублей. Соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным.



Заместитель директора ООО «ИнКом» (подрядчик) Вячеслав Кудрин сообщил, что общий объем работ, прописанных в контракте, выполнен на 50 %. «Сейчас мы уже завершаем черновую отделку и приступаем к чистовой. По графику эти работы предполагались только в мае», — подчеркнул представитель подрядной организации. Таким образом, ремонтные работы в санатории идут с опережением графика более чем на месяц. По словам главного врача санатория Юрия Чистых, в спальных корпусах уже завершены работы по утеплению потолков, выложены все перегородки, отремонтирована система отопления. В корпусах завершаются бетонные работы, а стены корпусов готовят к отделке. «На втором этаже здания столовой ведется подготовка к утеплению потолка, начаты работы по замене отопления, электропроводки и бетонированию, производится монтаж вентиляции и завершается установка перегородок между цехами», — пояснил главврач.



Отметим, проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4. Завершить все работы предполагается до конца текущего года.



Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.



Напомним, заявка на получение средств из Резервного фонда Президента РФ для ремонта санатория была сформирована по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Министерство здравоохранения Пермского края оказало содействие в подготовке всей необходимой проектно-сметной документации, провело экспертизу и конкурсные процедуры.



Санаторий «Ирень» организован в феврале 1958 года. Это единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. В учреждении оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующим с больными туберкулезом, и лицам из группы риска по этому заболеванию.



Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они размещаются в двух лечебных корпусах: по 55 человек в каждом.



Ежегодно в санатории пролечиваются около 450 детей, что влияет на снижение количества заболевших туберкулезом среди детей и подростков Пермского края. Продолжительность пребывания пациентов в санатории составляет от 90 до 180 дней в среднем.