Пермь: новости дня
16:01 | 2.04.2018
В прикамском санатории «Ирень» ремонт выполнен уже на 50 %
Заместитель директора ООО «ИнКом» (подрядчик) Вячеслав Кудрин сообщил, что общий объем работ, прописанных в контракте, выполнен на 50 %. «Сейчас мы уже завершаем черновую отделку и приступаем к чистовой. По графику эти работы предполагались только в мае», — подчеркнул представитель подрядной организации. Таким образом, ремонтные работы в санатории идут с опережением графика более чем на месяц. По словам главного врача санатория Юрия Чистых, в спальных корпусах уже завершены работы по утеплению потолков, выложены все перегородки, отремонтирована система отопления. В корпусах завершаются бетонные работы, а стены корпусов готовят к отделке. «На втором этаже здания столовой ведется подготовка к утеплению потолка, начаты работы по замене отопления, электропроводки и бетонированию, производится монтаж вентиляции и завершается установка перегородок между цехами», — пояснил главврач.
Отметим, проект ремонтных работ включает в себя ремонт здания столовой, спальных корпусов № 2 и 4. Завершить все работы предполагается до конца текущего года.
Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.
Напомним, заявка на получение средств из Резервного фонда Президента РФ для ремонта санатория была сформирована по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Министерство здравоохранения Пермского края оказало содействие в подготовке всей необходимой проектно-сметной документации, провело экспертизу и конкурсные процедуры.
Санаторий «Ирень» организован в феврале 1958 года. Это единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. В учреждении оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующим с больными туберкулезом, и лицам из группы риска по этому заболеванию.
Единовременно в санатории могут проходить лечение 110 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они размещаются в двух лечебных корпусах: по 55 человек в каждом.
Ежегодно в санатории пролечиваются около 450 детей, что влияет на снижение количества заболевших туберкулезом среди детей и подростков Пермского края. Продолжительность пребывания пациентов в санатории составляет от 90 до 180 дней в среднем.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:48 | 2.04.2018
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва
17:39 | 2.04.2018
Директор досугового центра в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за травму ребенка
17:23 | 2.04.2018
Ледовую арену в центре Екатеринбурга начнут строить в 2019 году
17:13 | 2.04.2018
В Перми демонтирован магазин «Хлебосольный»
16:57 | 2.04.2018
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появится туристическая полиция
16:46 | 2.04.2018
Через год в Зауралье заработает первый тепличный комбинат. Глава АПК: он обеспечит население экологически чистыми овощами
16:45 | 2.04.2018
В Сочи пройдет молодежный форум «Будущее безопасного труда»
16:38 | 2.04.2018
В Невьянском лесничестве выявлены нарушения. Директор оштрафован
16:18 | 2.04.2018
В Серове вынесли приговор мужчине, который зарубил соперника топором
16:01 | 2.04.2018
В прикамском санатории «Ирень» ремонт выполнен уже на 50 %
15:55 | 2.04.2018
В Екатеринбурге на один автобусный маршрут, № 052, станет меньше
15:53 | 2.04.2018
21 апреля в уральской столице пройдет общегородской субботник
15:51 | 2.04.2018
В программе повышения производительности труда Пермский край идет опережающими темпами
15:44 | 2.04.2018
Обыски в Щучье закончились арестом местного застройщика. Главу района Чикишева проверяют на покровительство коммерсанту
15:34 | 2.04.2018
В Екатеринбурге полицейские в ходе обысков нашли том уголовного дела Евгения Ройзмана
15:30 | 2.04.2018
В Екатеринбурге суд принял решение по делу священника, сравнившего Ленина с Гитлером
14:57 | 2.04.2018
Оргкомитет обсудил подготовку празднования 300-летия Нижнего Тагила
14:27 | 2.04.2018
Водитель без прав устроил ДТП с опрокидыванием на зауральской трассе
14:27 | 2.04.2018
Прокуратура обнародовала результаты проверок екатеринбургских ТЦ
14:21 | 2.04.2018
В Прикамье опечатали пилораму из-за работника
14:00 | 2.04.2018
Пойман один из грабителей, напавших на таксиста в Екатеринбурге
13:49 | 2.04.2018
Кокорин вручил 4 золотых значка ГТО чиновникам. Кто из руководителей справился с нормативами на отлично?
13:07 | 2.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 30 марта по 1 апреля 2018 года
12:53 | 2.04.2018
Куйвашев, Шипулин и «Уральские пельмени»: в Екатеринбурге пройдет традиционный «Матч Звезд»
12:33 | 2.04.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве ЖСК «Первый Николаевский»
12:27 | 2.04.2018
Неделя в Перми будет теплой
11:53 | 2.04.2018
В Горном Щите утром загорелся киоск
11:26 | 2.04.2018
Недопустимые методы воспитания, травмы, курение, пьянство, мало еды и игрушек. Прокуратура Зауралья проверила детские дома в регионе
10:47 | 2.04.2018
В Екатеринбурге на объектах ЧМ-2018 проведено более 80 проверок пожарной безопасности
10:45 | 2.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 апреля 2018 года
10:27 | 2.04.2018
3–4 апреля Екатеринбург проинспектирует комиссия МБВ
09:57 | 2.04.2018
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадала женщина и 7-летний ребенок
09:29 | 2.04.2018
В Серове полиция уничтожила более 3,5 кг наркотических средств
09:00 | 2.04.2018
На улице Бебеля ночью горела Toyota Corolla
20:59 | 1.04.2018
На полицейского, расследовавшего «дело очкарика» Владислава Рябухина, могут завести уголовное дело
17:06 | 1.04.2018
В одном из магазинов Екатеринбурга случился потоп
15:23 | 1.04.2018
Пермяки стали пятикратными чемпионами России в танцевальном спорте
15:21 | 1.04.2018
Пермяков приглашают на ярмарки вакансий
15:05 | 1.04.2018
Рабочие разобрали «огрызок» от снесенной телебашни в Екатеринбурге