По проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» планируется проведение публичных слушаний

17:12 | 20.03.2018

Члены комитета по местному самоуправлению и регламенту рассмотрели вопрос «Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми». Документ подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городе Перми.



Предлагается провести 19 апреля 2018 года публичные слушания по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми». Кроме того, необходимо утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, а также Порядок учета предложений по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» и участию пермяков в его обсуждении.



Проект решения признает утратившим силу решение Пермской городской Думы от 24.10.2017 № 2234, а также рекомендует главе города Перми организовать проведение публичных слушаний и назначить ответственных за их проведение. Принятие проекта решения не потребует затрат бюджета города.



Члены комитета проголосовали за проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 27 марта.