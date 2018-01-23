Минсельхоз Пермского края сообщает о ситуации на СПК «Северный»

12:21 | 24.01.2018

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края поясняет сложившуюся ситуацию в Городищенском молочно-товарном комплексе СПК «Северный» (Соликамский район).



Молоко с молочно-товарной фермы в с. Городище будет сдаваться на переработку с февраля 2018 года, поскольку большинство коров находилось в запуске: продуктивность низкая, все получаемое молоко используется для выпойки телят.



В официальном ответе на запрос министерства ГБУВК «Соликамская станция по борьбе с болезнями животных» сообщает следующее.



Исследование на скрытую форму мастита проводится силами специалистов СПК «Северный». Ветврачи ветстанции опровергают информацию, что все животные сельхозпредприятия больны и не вылечиваются. В соответствии с утвержденными рекомендациями ГБУВК «Соликамская СББЖ» ведется диспансеризация стада: животные вакцинируются, витаминизируются, получают назначенное лечение, в зависимости от состояния выводятся в дойное стадо или выбраковываются.



Также в соответствии с утвержденным госзаданием специалисты ГБУВК «Соликамская СББЖ» проводят противоэпизоотические мероприятия в СПК «Северный»: животные исследуются на лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, туберкулез. Вышеперечисленные заболевания в 2017 году не выявлены.



Заработная плата работникам СПК «Северный» полностью выплачена за октябрь 2017 года. Постепенно будет погашаться задолженность по зарплате за последующие месяцы.



В министерстве подчеркивают, что к ухудшению условий кормления, содержания крупного рогатого скота и в целом к ухудшению производственной деятельности предприятия, в том числе неприему молока с ТМФ с. Городище на переработку СПК «Северный», привели управленческие проблемы на сельхозпредприятии. В течение недели вопрос с директорами будет решен. Принимаются все меры для стабилизации ситуации на СПК «Северный».