Календарь памятных дат Перми на 2018 год доступен в Сети

18:29 | 18.01.2018

В декабре прошлого года Пермский городской архив выпустил новый сборник «Пермь-2018. Юбилейные и памятные даты». Теперь каждый желающий может ознакомиться с электронной версией издания.



МБУ «Архив города Перми» издает календари-справочники знаменательных и памятных дат города с 2009 года. С тех пор выпущено шесть календарей-справочников, каждый из которых по-своему уникален. Особенностью издания «Пермь-2018. Юбилейные и памятные даты» является сопровождение статей фотографиями из фондов городской архива.



Новая книга посвящена значимым событиям в жизни нашего города и истории страны — 295-летнему юбилею Перми и 100-летию государственной архивной службы России. Несмотря на преимущественно «мирный» характер книги, часть статей и материалов в ней посвящена событиям гражданской войны, о боевых действиях и политических последствиях которой наш город знал не понаслышке.



В книге освещены 100-летние юбилеи двух пермских вузов — фармацевтической академии и аграрно-технического университета. В 2018 году празднуют юбилеи учреждения культуры и образования, среди которых Дворец детского (юношеского) творчества, средняя общеобразовательная школа № 47, в которой учились восемь героев Советского Союза, Пермский планетарий и театр «У Моста». В этом году отмечаются юбилейные даты заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова, почетного гражданина Пермской области Сергея Суханова.



С электронной версией издания можно ознакомиться на сайте Пермского городского архива permarchive.ru. Кроме того, все желающие могут совершить прогулку по объектам, отмеченным на экскурсионном маршруте на портале izi.travel.



Тем временем подготовка к выпуску справочника на 2019 год уже началась. МБУ «Архив города Перми» предлагает неравнодушным пермякам принять в этом участие. Свои предложения можно выслать на электронный адрес архива mbu-arkhiv@gorodperm.ru, а также оставить запись в гостевой книге на permarchive.ru.