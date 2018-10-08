Пермь: газетный номер
11:51 | 12.10.2018
Бюджет края — бюджет развития
Главный финансовый документ Прикамья одобрен на публичных слушаниях
По словам первого заместителя председателя правительства Пермского края Ольги Антипиной, «разработка проекта бюджета в этом году далась непросто». На это повлияло отсутствие ясности по вопросам трансфертов от федерального центра и объема финансирования на реализацию нацпроектов. В связи с этим правительство приняло решение сформировать бюджет, исходя из собственных резервов. При этом проект бюджета, по словам Ольги Антипиной, других докладчиков и экспертов, является сбалансированным в трехлетнем периоде, сохраняет свою социальную направленность и ориентирован на развитие. Доля расходов, направленная на социальные обязательства, составляет 70 %, а доля так называемого «бюджета развития» — 20 %.
Общий объем расходов на социальную сферу составит более 122 млрд рублей (+2 % к оценке 2018 г. и +30 % к факту 2016 г.). В проекте запланировано увеличение финансирования по направлениям здравоохранения, образования и молодежной политики, социальной поддержки, расселения ветхого и аварийного жилья. На здравоохранение в 2019 году с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования заложено 47,1 млрд рублей, где 26 млрд рублей — средства из краевого бюджета. На образование и молодёжную политику — 33,6 млрд, это на 10 % больше, чем в 2018-м.
По словам министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина, особое внимание уделяется теме расселения аварийного жилья. В бюджете на три года предусмотрено 2,9 млрд. В 2016 году на расселение аварийного жилья был направлен 91 млн, в 2018-м — 466 млн, в 2019-м — почти 1 млрд.
Одна из главных особенностей проекта бюджета на ближайшие три года — увеличение бюджета развития. Министр финансов Елена Чугарина подчеркнула, что объем инвестиций на три года будет увеличен более чем в 2,5 раза. Если в 2016 году расходы бюджета развития составляли 9 млрд, то в 2019 году — 25 млрд рублей.
В 2019–2021 годах на строительство объектов здравоохранения выделяется 9 млрд рублей. На строительство детских садов и школ — 5 млрд рублей. Планируется построить 21 школу (10 000 новых мест), 10 детских садов (на 1800 мест). На объекты культуры запланировано почти 9 млрд рублей, на строительство объектов спортивной инфраструктуры — 1,3 млрд рублей (15 межшкольных стадионов, 70 спортплощадок).
Объем средств, заложенный на строительство и ремонт дорог, по сравнению с 2016 годом увеличится в 2 раза — до 13 млрд рублей. Будет построено более 97 км местных и краевых дорог, отремонтировано — почти 2000 км.
Правительство края планирует, что к концу «трехлетки» бюджет края станет бездефицитным. Для снижения расходов планируется ряд мер: повышение эффективности госзакупок и привлечение дополнительных доходов.
Увеличение финансовой поддержки муниципалитетов — ещё одна характеристика бюджета. Дополнительное финансирование местных бюджетов увеличено в 1,5 раза и составляет 18 млрд рублей ежегодно в течение трёх лет. «Краевой бюджет не может быть сильным без устойчивых местных бюджетов», — отметила в своём докладе министр финансов Елена Чугарина.
После докладов члены правительства ответили на вопросы депутатов и общественников. Эксперты НИУ ВШЭ и ПГНИУ в целом дали положительные оценки проекта бюджета, отметив его потенциал на бездефицитность, сохранение социальной направленности и высокую долю бюджета развития.
— В публичных слушаниях принимают участие представители общественности, научного сообщества, краевые законодатели и депутаты муниципальных органов власти. Это важное мероприятие, которое делает бюджетный процесс прозрачным, — отметила председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Елена Зырянова.
Вопросы и предложения, прозвучавшие на публичных слушаниях, будут учтены в дальнейшей работе над бюджетом. На следующей неделе проект бюджета рассмотрят на комитетах, а 18 октября бюджет на 2019 год обсудят на пленарном заседании краевого парламента. Потом работу над главным документом края продолжит рабочая группа, которая подготовит его ко второму чтению.
zsperm.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:58 | 12.10.2018
14 октября Свердловской железной дороге исполнится 140 лет
15:42 | 12.10.2018
Пермскую «Травиату» исполнят в Люксембурге
15:37 | 12.10.2018
В Свердловской области установлено более 900 пожарных извещателей
15:24 | 12.10.2018
Пермякам рекомендуют сменить шины
15:15 | 12.10.2018
В Екатеринбурге осудили угонщиков 22 автомобилей
14:50 | 12.10.2018
Свердловский областной суд оставил под стражей главного борца с коррупцией Екатеринбурга
14:45 | 12.10.2018
Департамент ЖКХ Зауралья опубликовал график запуска тепла в дома
14:19 | 12.10.2018
На должность замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования назначен Алексей Бирюлин
13:59 | 12.10.2018
В Свердловской области чиновник за год получил 71 оклад
13:35 | 12.10.2018
Из-за ремонта перекроют съезд от аэропорта Кольцово в сторону Челябинска
13:21 | 12.10.2018
В Кургане водитель Renault Megane сбил на «зебре» молодую женщину
13:05 | 12.10.2018
В выходные в Перми изменится движение общественного транспорта
12:44 | 12.10.2018
Выявлять подростков из «группы риска» начнут в школах Прикамья со следующего учебного года
12:31 | 12.10.2018
Дзюдоисты Прикамья добились успеха на чемпионате России в Грозном
12:29 | 12.10.2018
Мэр Екатеринбурга проверил готовность уборочной техники к зиме
12:25 | 12.10.2018
Пермяков ждут холодные выходные
12:16 | 12.10.2018
В Перми обсудили транспортный налог
11:59 | 12.10.2018
Свердловские власти отчитались о полном подключении тепла
11:15 | 12.10.2018
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с гендиректором «Уралтрансмаша»
10:45 | 12.10.2018
Для уборки снега на трассах Свердловской области подготовлено 1 250 единиц техники
10:24 | 12.10.2018
На 17-м километре Арамильского тракта закроют аварийный мост
10:14 | 12.10.2018
Свердловская ГИБДД просит автомобилистов поменять резину
09:57 | 12.10.2018
У екатеринбурженки забрали Porsche Cayenne за долг в 13 миллионов
09:38 | 12.10.2018
Свердловчанки взяли золото и бронзу на чемпионате России по дзюдо
21:01 | 11.10.2018
В Екатеринбурге открылась выставка книжной графики Виталия Воловича
20:48 | 11.10.2018
Свердловская система энергоэффективности ЖКХ стала победителем «ПРОФ-IT»
20:40 | 11.10.2018
Пермская делегация представляет регион на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018»
20:01 | 11.10.2018
В Екатеринбурге мужчина застрелил воспитательницу детского сада и покончил с собой
19:33 | 11.10.2018
Свердловская область готова к проведению поединков второго сезона Всемирной боксерской суперсерии
17:59 | 11.10.2018
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским Советом депутатов
17:47 | 11.10.2018
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил вице-мэра Сергея Тушина
17:42 | 11.10.2018
Курганский хакер взломал интернет-ресурсы, находящиеся под защитой ФСБ
17:17 | 11.10.2018
В Шадринске силовики задержали наркоторговца, который сбывал наркотики на детской площадке
17:02 | 11.10.2018
В Перми состоялись публичные слушания проекта бюджета Пермского края на 2019–2021 годы
16:51 | 11.10.2018
Пермяков приглашают на бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови
16:44 | 11.10.2018
Ростуризм поздравил Свердловскую область с получением «Золотого яблока»
16:35 | 11.10.2018
Завершен ремонт перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе Перми
16:30 | 11.10.2018
В Екатеринбурге запретят ставить машины еще на нескольких улицах