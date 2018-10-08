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Пермь: газетный номер


11:51 | 12.10.2018

Бюджет края — бюджет развития

Главный финансовый документ Прикамья одобрен на публичных слушаниях

11 октября прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. В Органном зале Пермской краевой филармонии собрались депутаты Законодательного собрания, представители администрации Пермского края и г. Перми, территориальных органов власти, общественных организаций, научного сообщества.

По словам первого заместителя председателя правительства Пермского края Ольги Антипиной, «разработка проекта бюджета в этом году далась непросто». На это повлияло отсутствие ясности по вопросам трансфертов от федерального центра и объема финансирования на реализацию нацпроектов. В связи с этим правительство приняло решение сформировать бюджет, исходя из собственных резервов. При этом проект бюджета, по словам Ольги Антипиной, других докладчиков и экспертов, является сбалансированным в трехлетнем периоде, сохраняет свою социальную направленность и ориентирован на развитие. Доля расходов, направленная на социальные обязательства, составляет 70 %, а доля так называемого «бюджета развития» — 20 %.

Общий объем расходов на социальную сферу составит более 122 млрд рублей (+2 % к оценке 2018 г. и +30 % к факту 2016 г.). В проекте запланировано увеличение финансирования по направлениям здравоохранения, образования и молодежной политики, социальной поддержки, расселения ветхого и аварийного жилья. На здравоохранение в 2019 году с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования заложено 47,1 млрд рублей, где 26 млрд рублей — средства из краевого бюджета. На образование и молодёжную политику — 33,6 млрд, это на 10 % больше, чем в 2018-м.

По словам министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина, особое внимание уделяется теме расселения аварийного жилья. В бюджете на три года предусмотрено 2,9 млрд. В 2016 году на расселение аварийного жилья был направлен 91 млн, в 2018-м — 466 млн, в 2019-м — почти 1 млрд.

Одна из главных особенностей проекта бюджета на ближайшие три года — увеличение бюджета развития. Министр финансов Елена Чугарина подчеркнула, что объем инвестиций на три года будет увеличен более чем в 2,5 раза. Если в 2016 году расходы бюджета развития составляли 9 млрд, то в 2019 году — 25 млрд рублей.

В 2019–2021 годах на строительство объектов здравоохранения выделяется 9 млрд рублей. На строительство детских садов и школ — 5 млрд рублей. Планируется построить 21 школу (10 000 новых мест), 10 детских садов (на 1800 мест). На объекты культуры запланировано почти 9 млрд рублей, на строительство объектов спортивной инфраструктуры — 1,3 млрд рублей (15 межшкольных стадионов, 70 спортплощадок).

Объем средств, заложенный на строительство и ремонт дорог, по сравнению с 2016 годом увеличится в 2 раза — до 13 млрд рублей. Будет построено более 97 км местных и краевых дорог, отремонтировано — почти 2000 км.

Правительство края планирует, что к концу «трехлетки» бюджет края станет бездефицитным. Для снижения расходов планируется ряд мер: повышение эффективности госзакупок и привлечение дополнительных доходов.

Увеличение финансовой поддержки муниципалитетов — ещё одна характеристика бюджета. Дополнительное финансирование местных бюджетов увеличено в 1,5 раза и составляет 18 млрд рублей ежегодно в течение трёх лет. «Краевой бюджет не может быть сильным без устойчивых местных бюджетов», — отметила в своём докладе министр финансов Елена Чугарина.

После докладов члены правительства ответили на вопросы депутатов и общественников. Эксперты НИУ ВШЭ и ПГНИУ в целом дали положительные оценки проекта бюджета, отметив его потенциал на бездефицитность, сохранение социальной направленности и высокую долю бюджета развития.

— В публичных слушаниях принимают участие представители общественности, научного сообщества, краевые законодатели и депутаты муниципальных органов власти. Это важное мероприятие, которое делает бюджетный процесс прозрачным, — отметила председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Елена Зырянова.

Вопросы и предложения, прозвучавшие на публичных слушаниях, будут учтены в дальнейшей работе над бюджетом. На следующей неделе проект бюджета рассмотрят на комитетах, а 18 октября бюджет на 2019 год обсудят на пленарном заседании краевого парламента. Потом работу над главным документом края продолжит рабочая группа, которая подготовит его ко второму чтению.

zsperm.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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