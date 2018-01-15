В Перми усилен контроль за зимним содержанием дворов

18:41 | 16.01.2018

В районах краевой столицы продолжаются проверки состояния дворов. Так, специалисты администрации Индустриального района с начала января проверили более 200 придомовых территорий. Состояние большинства дворов оказалось удовлетворительным. Выявленные же нарушения были оперативно устранены управляющими компаниями.



В ходе рейдов проверяется качество уборки снега и наледи во дворах в ежедневном режиме. В большинстве обследованных дворов Индустриального района проезды, тротуары, пешеходные дорожки и входные группы были очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. Лидерами по качеству уборки снега стали управляющие компании «Дом Мастер», «ЖилСтандарт-П», «Пермская дорожно-строительная компания». Так, была отмечена качественная очистка от снега и наледи дворового проезда по ул. Милиционера Власова, 17 (УК «Дом Мастер»). Работа УК «Артель Урала», обслуживающей дом по ул. Советской Армии, 7, где придомовая территория была очищена от снега и наледи до асфальта, также оценена высоко.



Управляющие организации района быстро реагируют на замечания властей и жалобы жителей. Так, во дворах домов по ул. Самолетной, 62а, Стахановской, 13, Карпинского, 27, 29, 31, 107, Чердынской, 10, 12, 13, 18, 36, 38а, проверка зафиксировала колейность и снег на тротуарах и проездах, на кровлях домов по ул. Карпинского, 10, 56, 60, — снег и сосульки. По указанию районной администрации УК «Домстрой», «Приоритет», «Пермская дорожно-строительная компания», «Гранит», обслуживающие эти дома, уже навели порядок.



Мониторинг работы по уборке снега, наледи и сосулек во дворах продолжается.