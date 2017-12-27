Окружную новогоднюю елку полномочного представителя президента России в ПФО посетили около тысячи детей

10:22 | 29.12.2017

В Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии (Нижний Новгород) прошла традиционная новогодняя елка под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.



Праздничное представление посетили около тысячи детей из регионов Приволжья (республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Нижегородской области). На елку приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из многодетных семей, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших и пострадавших при исполнении профессионального долга, победители и лауреаты окружных общественно значимых проектов.



Также в новогоднем празднике приняли участие воспитанники кадетских корпусов ПФО, в том числе кадетского корпуса им. Героя России Ф. Кузьмина из Пермского края. Юных участников ожидало сказочное представление, большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также сладкие новогодние подарки. Кроме этого, для ребят из регионов округа была предусмотрена культурно-познавательная программа с посещением достопримечательностей Нижнего Новгорода.