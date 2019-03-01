Власти Оханского ГО увеличат инвестиции на развитие ЖКХ в два раза

17:09 | 19.03.2019

19 марта губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с главой Оханского городского округа Дмитрием Байдиным. Совещание было посвящено развитию муниципального образования.



Губернатор отметил, что Дмитрий Байдин уже более 3 лет возглавляет муниципалитет и знает все проблемные места, ожидания людей. «Рассчитываю, что программа развития территории, которую вы подготовили, позволит жителям как можно быстрее ощутить преимущества объединения – увидеть изменения к лучшему. И очень важно, чтобы они происходили не только в самом Оханске, но и в поселениях», – добавил Максим Решетников.



По словам главы Прикамья, в последние два года с краевой поддержкой уже начались преобразования. Отремонтированы десятки километров дорог, имеющих значение как для жителей городского округа, так и для развития транспортной и туристической инфраструктуры региона. Оказана поддержка в обустройстве открытой спортплощадки в школе №1 в Оханске. Кроме того, за счет краевого бюджета построен распределительный газопровод в деревне Мерзляки – 62 домовладения могут подключиться к газу. Только в прошлом году отремонтировано шесть образовательных учреждений.



Объединение Оханска с районом позволило сэкономить бюджет территории, из края будут направлены дополнительные средства по программе софинансирования объединяющихся территорий «один к одному». Губернатор подчеркнул, что у муниципального образования есть ресурсы, которые необходимо инвестировать в программу развития территории, ответственность за ее реализацию лежит непосредственно на органах местного самоуправления. В этом году заканчивается строительство долгожданного социального объекта – нового корпуса центральной районной больницы. Жители ждали его более 20 лет. Благодаря новому оборудованию корпуса в территории повысится уровень оказания медицинских услуг.



Глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин обозначил, что программа развития территории на три года включает мероприятия на общую сумму в 177 млн рублей. «Сформирована программа развития Оханского городского округа на ближайшие три года. Основная работа, которая нас ждет, – это ремонт сетей водоснабжения, особенно в сельских территориях. Также в 2 раза увеличен Дорожный фонд округа. В этом году мы планируем привести в порядок более 11 км дорог – в основном это асфальтовые дороги города и поселений. Это старые дорожные объекты, которые давно требовали ремонта. Продолжим ремонтировать объекты образования – детские сады и школы: каждый год в ближайшую трехлетку планируем направлять более 14 млн рублей на эти цели», – рассказал Дмитрий Байдин.



В муниципальном образовании запланированы и работы по благоустройству. Больший объем коснется города Оханска, сел Дуброво и Острожка. Здесь предполагается устройство контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы. Губернатор Максим Решетников отметил, что на эти цели существенно увеличено финансирование из федерального бюджета, теперь важно эффективно эти средства использовать, чтобы действительно навести порядок в этом направлении ЖКХ с учетом всех жалоб и замечаний со стороны жителей.



Еще одно важное направление отрасли ЖКХ, которое требует инвестиций, – система водоснабжения. Это та сфера, которая касается всех жителей, отметил Дмитрий Байдин. Поэтому бюджет на ремонт сетей водоснабжения и скважин будет к 2020 увеличен. В этом году планируется направить 4,8 млн рублей, а в 2020 и в 2021 годах – по 8,8 млн рублей. Максим Решетников подчеркнул, что эта составляющая хозяйства округа особенно важна: «Изменения в сфере ЖХК люди замечают в первую очередь, и замечаний по этой теме от населения больше всего. Спортивные площадки, конечно, тоже нужно ремонтировать, но по приведению в порядок «коммуналки» нужно использовать все возможности», – подчеркнул губернатор.



Преобразования ожидают и спортивную инфраструктуру Оханского городского округа. В последние годы с краевой поддержкой в порядок уже приведено шесть спортзалов, в этом году будет отремонтировано еще 2 спортивных зала: один в Оханске и один в Дубровском поселении, в следующем году планируется отремонтировать лыжно-туристическую базу «Метеорит». Этот объект очень востребован населением. В прошлые выходные там прошел лыжный марафон, который собрал почти 350 участников.



«Мы строим 3 спортивные площадки: одну в этом году в Оханске, в 2020-2021 годах еще две в селах Беляевка и Таборы. Думаю, что в течение двух-трех лет мы завершим приведение спортивной инфраструктуры в порядок», – отметил глава территории. Всего на приведение в порядок спортивной инфраструктуры Оханского городского округа планируется направить более 11 млн рублей за три года.



В этом году Оханск становится центром культуры Пермского края: в рамках программы «Пермский край – территория культуры» город победил в группе с населением от 8 до 20 тысяч человек. В последние годы Оханск стал известен как родина трогонтериевых слонов. На реализацию и развитие проекта «Оханск – родина слонов и не только…» из бюджета территории предполагается направить более 5 млн рублей в этом году. Глава городского округа возлагает большие надежды на этот проект как точку роста культурной жизни территории. Максим Решетников отметил, что краевые власти поддержат проект.



По словам главы городского округа, программа развития муниципалитета предусматривает отдельную подпрограмму по каждой сельской территории. Мероприятия обсуждены как с депутатами, так и жителями.



Завершая встречу, губернатор Пермского края Максим Решетников вручил главе Оханского ГО Дмитрию Байдину свод обращений жителей муниципалитета, поступивших через портал «Управляем вместе» и Инстаграм главы региона. Губернатор поручил рассмотреть жалобы и взять главе решение вопросов от жителей на личный контроль.