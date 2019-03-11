Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

18:50 | 13.03.2019

На базе логистического центра «Почты России» в Перми создадут более 300 новых рабочих мест

13 марта состоялась рабочая встреча главы Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова. Стороны обсудили развитие почтовой сети в регионе, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов.

В частности, речь шла о строительстве нового логистического центра в Перми. Напомним, Меморандум о сотрудничестве в сфере развития логистической инфраструктуры, направленного на качественную модернизацию сервиса почтового обслуживания, совершенствование логистики и соблюдение сроков доставки почтовых отправлений, был подписан в октябре 2018 года.

В ходе встречи губернатор Пермского края Максим Решетников отметил большую социальную значимость и востребованность населением края почтовых услуг. «Почта России» — системообразующая структура, от которой зависит доступность базовых услуг, не только почтовых, по всей территории края. Мы заинтересованы, чтобы крупные компании реализовывали инвестиционные проекты в крае. Для нас этот проект важен, потому что это новые рабочие места, новые логистические технологии. Сейчас мы уже обсуждаем возможные места размещения, ведем переговоры», — подчеркнул глава Прикамья.

По словам генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, развитие компании направлено на повышение качества обслуживания и уровня жизни людей. «Почта России работает, в первую очередь, для граждан. Наша цель - вывести компанию на новый уровень, и мы планируем делать это, в том числе, в фарватере региональной политики, — отметил Николай Подгузов. — Площадь логистического центра, который будет построен в Пермском крае, составит 20-25 тыс. м². Планируем, что данный объект появится уже в четвертом квартале 2020 года. Инвестиции в проект составят, по предварительным данным, порядка 1,5 млрд рублей. На базе логистического центра будет создано более 300 рабочих мест».

На встрече Максим Решетников и Николай Подгузов обсудили развитие данного проекта. В настоящее время рассматривается несколько вариантов, по каждому ведутся переговоры.

Работу по развитию почтовой сети и реализации инфраструктурных проектов на территории региона продолжит рабочая группа, решение о создании которой принято по результатам встречи.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.

Сеть отделений почтовой связи в Пермском крае включает в себя 716 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности. Основными направлениями взаимодействия в этом году станут повышение качества и доступности почтовой связи на территории края.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:32 | 13.03.2019
Самолётам «Победы» в Екатеринбурге порезали колёса: ждать вылета пришлось 6 часов

19:16 | 13.03.2019
В Прикамье обсудили проектное управление территорией

19:01 | 13.03.2019
В Краснокамске состоялся чемпионат по разгадыванию кроссвордов

18:50 | 13.03.2019
На базе логистического центра «Почты России» в Перми создадут более 300 новых рабочих мест

18:45 | 13.03.2019
Начальник управления по экологии и природопользованию ответил на вопросы граждан в городском call-центре

18:41 | 13.03.2019
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края

18:38 | 13.03.2019
ОНФ: казна Кургана на досчиталась 20 млн рублей за аренду участка у Голубых озер

17:44 | 13.03.2019
Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге

17:43 | 13.03.2019
В Перми изменено место проведения ярмарки

17:21 | 13.03.2019
В Екатеринбурге лабораторно подтверждено 38 случаев кори

17:08 | 13.03.2019
Экс-сотрудника зауральского филиала «Россельхозбанка» будут судить за взятку

17:05 | 13.03.2019
Два пермских театральных проекта будут частично профинансированы из федерального бюджета

17:02 | 13.03.2019
Во всем Пермском крае проезд можно будет оплатить банковской картой

16:47 | 13.03.2019
В Екатеринбурге началась подготовка к весеннему паводку

16:18 | 13.03.2019
В этом году Свердловской детской филармонии исполняется 40 лет

15:47 | 13.03.2019
В Свердловской области два ребенка пострадали из-за падения снега со зданий

15:34 | 13.03.2019
Пермяк стал обладателем кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

15:25 | 13.03.2019
Задержан подозреваемый в изнасиловании 84-летней женщины в Екатеринбурге

14:48 | 13.03.2019
В субботу пройдет городской массовый забег «Курганская лыжня»

14:47 | 13.03.2019
Тагильчанка отсудила компенсацию за травму ноги на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

14:27 | 13.03.2019
В марте на площади 1905 года пройдет две ярмарки выходного дня

14:26 | 13.03.2019
Силовики завершили расследование дела о растрате в муниципальном предприятии Кургана

14:07 | 13.03.2019
Суд принял решение о ликвидации скандального МУП «Золушка»

13:45 | 13.03.2019
Свердловские полицейские в ходе операции «Арсенал» изъяли 27 единиц оружия

13:38 | 13.03.2019
Нападающий «Зауралья» Дмитрий Колготин забил победную шайбу в матче со словаками на Универсиаде

13:31 | 13.03.2019
Евгений Куйвашев внес в областной парламент законопроект о Единой социальной карте

13:16 | 13.03.2019
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в курганской гостинице «Есенин»

12:57 | 13.03.2019
В Екатеринбурге любителя тонировки арестовали на 12 суток

12:53 | 13.03.2019
Каждый второй договор ОСАГО в Пермском крае заключен онлайн

12:41 | 13.03.2019
В суде Екатеринбурга начался уголовный процесс над адвокатом Искандаряном

12:40 | 13.03.2019
В Екатеринбурге стартовал всероссийский экологический конгресс

12:27 | 13.03.2019
В Перми приостановлено аналоговое телевещание

12:16 | 13.03.2019
В районе перекрестка Малышева-Чернышевского сузили проезжую часть

12:03 | 13.03.2019
Максим Решетников принял участие в совещании Совета безопасности России и полпреда президента РФ в ПФО

11:59 | 13.03.2019
К двум годам приговорен повар екатеринбургского бара, случайно убивший посетителя

11:57 | 13.03.2019
Губернатор Прикамья принял участие в Совете ПФО по поддержке молодежи





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 