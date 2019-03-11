На базе логистического центра «Почты России» в Перми создадут более 300 новых рабочих мест

18:50 | 13.03.2019

13 марта состоялась рабочая встреча главы Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова. Стороны обсудили развитие почтовой сети в регионе, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов.



В частности, речь шла о строительстве нового логистического центра в Перми. Напомним, Меморандум о сотрудничестве в сфере развития логистической инфраструктуры, направленного на качественную модернизацию сервиса почтового обслуживания, совершенствование логистики и соблюдение сроков доставки почтовых отправлений, был подписан в октябре 2018 года.



В ходе встречи губернатор Пермского края Максим Решетников отметил большую социальную значимость и востребованность населением края почтовых услуг. «Почта России» — системообразующая структура, от которой зависит доступность базовых услуг, не только почтовых, по всей территории края. Мы заинтересованы, чтобы крупные компании реализовывали инвестиционные проекты в крае. Для нас этот проект важен, потому что это новые рабочие места, новые логистические технологии. Сейчас мы уже обсуждаем возможные места размещения, ведем переговоры», — подчеркнул глава Прикамья.



По словам генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, развитие компании направлено на повышение качества обслуживания и уровня жизни людей. «Почта России работает, в первую очередь, для граждан. Наша цель - вывести компанию на новый уровень, и мы планируем делать это, в том числе, в фарватере региональной политики, — отметил Николай Подгузов. — Площадь логистического центра, который будет построен в Пермском крае, составит 20-25 тыс. м². Планируем, что данный объект появится уже в четвертом квартале 2020 года. Инвестиции в проект составят, по предварительным данным, порядка 1,5 млрд рублей. На базе логистического центра будет создано более 300 рабочих мест».



На встрече Максим Решетников и Николай Подгузов обсудили развитие данного проекта. В настоящее время рассматривается несколько вариантов, по каждому ведутся переговоры.



Работу по развитию почтовой сети и реализации инфраструктурных проектов на территории региона продолжит рабочая группа, решение о создании которой принято по результатам встречи.



Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.



Сеть отделений почтовой связи в Пермском крае включает в себя 716 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности. Основными направлениями взаимодействия в этом году станут повышение качества и доступности почтовой связи на территории края.