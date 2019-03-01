В Прикамье отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

17:26 | 5.03.2019

9-10 марта в Доме офицеров пройдут мероприятия, посвященные Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.



В субботу, 9 марта, с 14:00 откроется первая краевая выставка стендовых моделей боевой техники и военно-исторической миниатюры «Слава молотовской танковой бригады», пройдет презентация сборника «Молотовская танковая бригада и другие пермские воинские части в составе Уральского добровольческого танкового корпуса». Во время мероприятия гости смогут ознакомиться с уникальными документами. Знатоки истории смогут принять участие в интеллектуальной викторине и проверить свои знания о Великой Отечественной войне и Уральском добровольческом танковом корпусе. Также в этот день будет организована одноименная передвижная выставка.



В воскресенье, 10 марта, весь день с 11:00 пермские школьники будут нести Вахту Памяти у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу на ул. Сибирской. Желающие смогут возложить цветы к памятнику.



С 13:00 в Доме офицеров жители региона смогут посетить выставку военной формы и оружия, увлекательные и познавательные экскурсии по экспозиции музея каски, исторического парка «Россия – моя история», музея истории Уральского добровольческого танкового корпуса, а также первую краевую выставку стендовых моделей боевой техники и военно-исторической миниатюры «Слава молотовской танковой бригады».



Кроме того, 10 марта гостей ждет презентация книг, будут показаны уникальные документы, а также состоится знакомство с патриотическими проектами Екатеринбурга и Челябинска.



По предварительным заявкам дети смогут принять участие в мастер-классе по моделированию танков и другой военной техники, в сборке-разборке автомата Калашникова, «танковом биатлоне».



Напомним, знаменательная дата «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» установлена Указом губернатора Пермского края Максима Решетникова. Уникальный Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской.