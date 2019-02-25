Пермь: новости дня
19:05 | 26.02.2019
В 2020 году отремонтируют приемное отделение самой крупной больницы Прикамья по оказанию экстренной помощи
Открывая совещание, губернатор Пермского края обозначил, что важно определить, как будет выстроена работа медучреждения до тех пор, пока не будет построен новый корпус. По его словам, важно, чтобы условия приема пациентов оставались на достойном уровне.
Одним из предложенных вариантов стало проведение ремонта в действующем приемном отделении. Глава Прикамья Максим Решетников идею поддержал, подчеркнув, что при планировании работ необходимо учитывать транспортную доступность медучреждения. «Важно синхронизировать строительство нового корпуса, ремонт в приемном отделении и планы по изменению транспортной схемы так, чтобы медучреждение осталось доступным как для специализированного транспорта, так и для жителей», — добавил Максим Решетников. Также глава региона поручил уже весной объявить конкурс на проведение ремонта приемного отделения, чтобы максимально ускорить этот процесс.
Предполагается, что ремонт может быть завершен уже в следующем году.
На обновление приемного отделения, нескольких этажей больницы, фасадов и кровли, вентиляции, лифтов и окон, реконструкцию подъездов к больнице в 2019-2021 годах планируется выделить 250 млн рублей. На строительство хирургического корпуса будет выделено 636 млн рублей. Министерство строительства Пермского края ставит перед собой задачу сдать его в эксплуатацию уже в 2022 году. В будущем — с вводом нового корпуса — на базе медучреждения планируется создать полноценную современную больницу скорой медицинской помощи.
Отметим, больница им. М.А. Тверье – самая крупная больница по оказанию экстренной помощи в Пермском крае. Почти все коечные отделения работают в режиме оказания экстренной помощи. В год в больнице обслуживается порядка 42,5 тысячи пациентов (соответственно: 3,5 тысячи человек — в месяц, 120 человек — в день), в том числе госпитализируется более 29 тысяч пациентов, из которых более 70% в экстренном порядке, 25 тысяч получают амбулаторно-поликлиническую помощь. Выполняется около 15 тысяч операций. Ежегодно более 500 пациентов получают высокотехнологичную медицинскую помощь по хирургии, гинекологии, травматологии-ортопедии.
Только в 2018 году в больнице им. М.А. Тверье проведены капитальные и текущие ремонты на общую сумму в 11,3 млн рублей: заменен пассажирский лифт в акушерском корпусе, выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании баклаборатории и 7-этажного здания хирургического корпуса, заменены оконные блоки в 7-этажном здании хирургического корпуса и 5-этажном здании акушерского корпуса.
В марте 2018 года после ремонта одного крыла 2 этажа нефрологического корпуса открыто отделение патологии новорожденных (второго этапа выхаживания) для 10 самых маленьких пациентов. А в декабре 2018 года завершился ремонт второго крыла 2 этажа нефрологического корпуса и отделение патологии новорожденных развернуто на плановую мощность — 24 койки.
© «Вечерние Ведомости»
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