Игорь Сапко: Во главу угла президент ставит идею прорывного развития

10:24 | 21.02.2019

В среду, 20 февраля, в Москве в Гостином дворе прошло 15-е Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.



На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.



Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко отметил, что Послание президента России - одно из важнейших политических событий года.



«Во главу угла президент ставит идею прорывного развития, постоянное движение вперед, акцент на модернизацию инфраструктуры: строительство мостов, авиа- и железнодорожного сообщения, автомобильных трасс и портов, развитие IT-технологий, научно-образовательных центров, - подчеркнул Игорь Сапко. - Отрадно, что в речи Владимира Путина был упомянут и Пермский край как один из новых технологических центров! Наработок уже много в регионе, есть и соответствующая научная и производственная база.



Обозначенные задачи станут подспорьем для повышения роста экономики и развития бизнеса в ряде отраслей: машиностроения, электроники, IT, медицины, других.



Ключевая задача – повышение благосостояния россиян. Это пакет мер по поддержке молодых семей, повышению рождаемости, доступности медицинской помощи, повышение качества образования.



Как и в прошлом году, особое внимание - оборонному комплексу нашей страны и взаимодействию с другими государствами. Только суверенная Россия может полноценно способствовать укреплению доверия, борьбе с общими угрозами и снятию барьеров для общения во внешней политике. Обозначены серьезные и амбициозные планы, требующие активной работы на всех уровнях власти!»