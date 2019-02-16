Минтербезопасности сообщает об отсутствии взрывных устройств в пермской школе

12:54 | 18.02.2019

Правоохранительные органы проверили поступившее сообщение о фактах возможного минирования в пермском образовательном учреждении, сообщило краевое министерство территориальной безопасности.



Взрывных устройств в здании не обнаружено, пострадавших нет. Личности злоумышленников устанавливаются. Минтербезопасности напоминает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.



Напомним, 18 февраля в Перми эвакуирована гимназия №17.