Выходные в Перми будут морозными

12:21 | 25.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -10 градусов, пасмурно. Сегодня, 25 января, в Перми днем ожидается около -11°C, возможен снег; ночью – -19°C.



Завтра будет солнечно, днем -18°C, ночью – -26°C. В воскресенье, 27 января, столбик термометра покажет -17°C. С понедельника, по предварительным прогнозам, потеплеет до -10°C.