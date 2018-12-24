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18:46 | 26.12.2018
Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Прикамье нацелена на снижение количества мест концентрации ДТП
Два года на территории агломерации успешно реализовывался федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», что позволило не только увеличить количество дорог в нормативном состоянии, но и снизить количество погибших в ДТП, а также мест концентрации ДТП.
В 2018 году в рамках ремонтов было установлено 433 дорожных знака, 1 светофорный объект, установлено 4,3 тыс. погонных метров барьерного ограждения, на 2 дорогах установлены комплексы фотовидеофиксации и нанесено 16,66 тыс. кв. м разметки.
В текущем году из запланированных к ликвидации 55 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ликвидировано 55 (по 9 работы проведены в рамках объектов БКД и по 46 – за счет иных средств).
В результате проведенных мероприятий в Пермском крае произошло снижение на 18,3 % количества погибших во всех ДТП, на 23% - числа погибших на региональных дорогах края, на 47 % - количества пострадавших в ДТП из-за дорожных условий на региональных дорогах Пермского края.
Доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 62,7%, в 2019 планируется довести их количество до 67%. Снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Пермской городской агломерации к уровню 2016 года в 2018 году составило 46%.
С 2019 года приоритетный проект трансформируется в национальный проект. В части агломерации изменений нет, цели остаются те же: достигнуть показателя нормативного состояния дорог 85%, снизить количество очагов аварийности в 2 раза по сравнению с уровнем 2017 года.
Новшество в том, что в проект добавляется вся региональная сеть Пермского края с целью доведения уровня нормативных региональных дорог в крае до 62,6% к 2024 году.
По итогам 2017 года региональная сеть составила 3 057 км, нормативное состояние – 61%, в течение 2018 года в региональную собственность принято 342 км местных дорог, в итоге протяженность на конец 2018 года составила 3399 км, а нормативное состояние снизилось до 47,5%.
В 2019 году планируется снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермского края до 105, сейчас их 114.
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного значения, должно составить 217 в 2019 году, сейчас их 151.
Для уменьшения количества мест концентрации ДТП первоочередными мероприятиями являются:
- на региональных дорогах: установка комплексов фотовидеофиксации, установка дополнительных дорожных знаков, светофоров Т7, устройство шумовых полос и барьерного ограждения;
- на местных дорогах: изменение организации дорожного движения и фаз действующих светофоров, устройство новых светофорных объектов и пешеходного барьерного ограждения, ремонт покрытия и установка комплексов фотовидеофиксации.
Важным шагом в сфере обеспечения сохранности и повышения безопасности движения стала разработка концепции создания и развития системы фотовидеофиксации соблюдения правил дорожного движения и автоматического весогабаритного контроля.
В 2019 году на дорогах регионального значения планируется установить 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля, совмещенных с комплексами фотовидеофиксации, а также 46 комплексов фотовидеофиксации (всего 66 комплексов). В краевом бюджете на реализацию проекта по созданию и развитию системы предусмотрены средства в размере 631 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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