Пермь: новости дня
12:22 | 7.12.2018
В Перми назвали имена лауреатов премии «Преодоление»
Традиционно премия присуждается жителям города с ограниченными возможностями здоровья за успехи в области художественного творчества, образования, науки и спорта, а также предпринимательской и общественной деятельности. В этом году она вручалась 11-й раз.
На премию была представлена 21 заявка. Возраст участников – от 24 до 78 лет. Премию «Преодоление» вручили по пяти номинациям: «Наука и образование», «Художественное самодеятельное творчество», «Общественная деятельность», «Техническое творчество и предпринимательская деятельность», «Спортивные достижения». Ее размер составил 50 тысяч рублей.
Имена лауреатов озвучил глава Перми Дмитрий Самойлов.
– Декабрь – очень напряженный месяц, когда полным ходом идет подготовка к Новому году, завершаются начатые работы, но я всегда с огромным нетерпением жду нашей встречи. Жду, потому что знаю, что в этом зале я встречусь с сильными, красивыми, целеустремленными и талантливыми жителями нашего города. Я жду этой встречи еще и для того, чтобы увидеть лауреатов премии «Преодоление» прошлых лет, чтобы поздравить лауреатов нынешнего года. Поблагодарить всех номинантов и участников премии, их родных и близких за упорство, веру в себя, в родных и близких, за целеустремленность – за тот замечательный набор качеств, которые свойственны настоящим пермякам. Такая гордость, когда слышишь, что вы, занимаясь любимым делом, прославляете наш город. Спасибо вам за это огромное! Я желаю вам, прежде всего, здоровья, понимания со стороны родных и близких. Мы с вами одна команда и вместе будем делать все, чтобы изменить нашу жизнь, наш город, край, страну к лучшему, – отметил глава города.
Так, в этом году в номинации «Художественное самодеятельное творчество» премию получили сразу два лауреата – дипломант творческих фестивалей различных уровней, вокалист коллектива Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Сергей Воробьев и команда клуба интеллектуального современного искусства «Пермские медведи» Всероссийского общества слепых, победители и призеры интеллектуальных игр Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тюмени.
Победу в номинации «Общественная деятельность» одержал заместитель председателя Пермской городской федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член президиума правления Индустриальной районной организации Пермской краевой организации ВОИ Владимир Лядов. Владимир Федорович ежегодно проводит соревнования по боулингу и бильярду, является организатором восьми автопробегов, судьей первой категории по дартсу, наставником трех призеров чемпионата России и Пермского края.
В номинации «Наука и образование» лауреатом стал педагог дополнительного образования центра детского творчества «Сигнал», автор информационно-методических сборников Андрей Копыльцов.
В номинации «Спортивные достижения» победу одержал Андрей Порошин, рекордсмен Европы по прыжкам в длину на чемпионате мира среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата 2015 года, чемпион Европы по прыжкам в длину 2016 года, победитель Кубка России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2018 года (бег в помещении на 60 м), мастер спорта России.
В номинации «Техническое творчество и предпринимательская деятельность» победил Андрей Каменских, индивидуальный предприниматель. Будучи инвалидом по зрению, Андрей Валерьевич делает из пенопласта шарики, кубики, пирамидки, конусы, кристаллы разного размера для рукоделия и творчества. Проводит мастер-классы по валянию в общественных центрах и на ярмарках.
© «Вечерние Ведомости»
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