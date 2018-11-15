Уникальная экспертная площадка Межрегионального экспортного форума соберет в Перми около 3 тысяч человек

13:14 | 19.11.2018

21–22 ноября 2018 года в Перми пройдет Межрегиональный экспортный форум.



Среди ключевых спикеров мероприятия: губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, проректор Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников, генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко, директор Ассоциации инновационных регионов России, проректор РАНХиГС Иван Федотов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, партнер Global Venture Alliance, профессор практики «Сколково» Павел Лукша.



По словам генерального директора Ассоциации европейского бизнеса Франка Шауффа, изменившийся за последние годы курс национальной валюты значительно повысил способность России конкурировать на международных рынках, а также оказал положительное влияние на экспорт продукции европейских компаний, локализовавших производство в России. «Именно поэтому реализация инициативы по созданию инновационной экспортной площадки, а также регионального экспортного акселератора гарантирует Пермскому краю значительные преимущества в работе с зарубежными партнерами», – подчеркнул Франк Шауфф.



Члены Ассоциации европейского бизнеса высоко оценивают инвестиционную привлекательность Пермского края, традиционно занимающего место в первой двадцатке рейтинга социально-экономического развития регионов России. Некоторые из зарубежных компаний активно работают в данном регионе на протяжении многих лет, такие как «Хенкель», «Нестле», «Кнауф» и другие. По мнению экспертов Ассоциации, среди причин, по которым иностранные компании приняли решение локализовать свое производство именно на этой территории, – открытость администрации края и богатство возможностей, которые предлагает регион для производственной и торговой деятельности. В целом, за последние годы региональные органы власти прилагают все больше усилий к улучшению инвестиционного климата: они готовы совершенствовать условия ведения бизнеса для того, чтобы привлечь инвестиции иностранных компаний на территорию своих регионов.



Напомним, согласно майским указам президента РФ, количество несырьевого неэнергетического экспорта в России к 2024 году должно увеличиться в два раза. В связи с этим программа форума 2018 года будет сконцентрирована на новых моделях поддержки экспорта и форматах международной кооперации для развития экспортного потенциала. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на площадках форума, – возможности национального проекта «Международная кооперация и экспорт», новые инструменты поддержки от институтов развития Российской Федерации, перспективы и проблемы внедрения регионального экспортного стандарта 2.0, лучшие мировые практики для развития экспортного потенциала регионов и стран.



Также в рамках мероприятия обсудят влияние цифровых технологий на модели экспортной деятельности и необходимые компетенции для успешной конкуренции на глобальных рынках.



Два дня форума будет действовать «экспортная гостиная», в рамках которой можно будет получить консультацию по механизмам государственной поддержки и продвижению своего экспортного проекта. Молодежный case-challenge соберет студентов и выпускников вузов, которые смогут проявить себя в решении экспортных кейсов компаний, получить работу мечты в одной из них.