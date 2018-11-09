Пермские ели получили карантинный сертификат

12:56 | 13.11.2018

Госинспектор отдела карантина растений краевого Россельхознадзора совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провел карантинный фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции – пятисот новогодних елей из Оханского района.



Проверка проводилась в соответствии с № 206-ФЗ от 21.07.2014 «О карантине растений». Досмотр не выявил карантинных организмов. Ели отправятся в Тулу автомобилем. Грузоотправителю выдан карантинный сертификат.