Более 1500 участников «Теплого забега» побили рекорд Пермского края

17:20 | 12.11.2018

Более 1500 участников из 45 городов региона, почти 50 команд вышли на старт «Теплого забега» и побили рекорд прошлого года, превратив забег в самое крупное спортивное благотворительное мероприятие Пермского края. Предварительная сумма, собранная по итогам «Теплого забега», – более 900 тысяч рублей. Эти деньги помогут совершать чудеса для особых детей из домов-интернатов Осы и Рудничного – подопечных проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим».



Генеральным спонсором «Теплого забега» вновь стал Пермский филиал компании «Т Плюс».



В этом году спортсмены преодолевали три дистанции на выбор: 600 м (детская дистанция), 3 км и 7 км. Все участники забега получили яркие мандариновые варежки и «теплую» деревянную медаль. Финишировавших угощали сладкими булками, а болельщиков согревали облепиховым чаем у сцены.



Кто-то бежал по трассе в одиночку, кто-то стал сопровождающим, а кто-то объединился в команды – всего во втором «Теплом забеге» их было 49. Между собой соревновались команды «Т Плюс», ПАО «Сбербанк», компании «Нестле», ПЦБК, «Киты Еды», «Леруа Мерлен», «Пермснабсбыт», «Красный Октябрь», «Новомет», «Уралгео», команда футбольного клуба «Звезда», «Авиадвигатель» и другие.



Самой быстрой и самой выносливой признана команда «Т Плюс». Организаторы также наградили самую младшую участницу – 7-месячную Анфису Косвинцеву – и самого старшего бегуна – 64-летнего Павла Григорьевича Иванова.



Энергетики уже два года поддерживают тяжелобольных детей и становятся партнерами «Теплого забега», при этом поддерживая подопечных «Дедморозим» и в течение всего года. Так, благодаря им более 80 детей в больницах обрели больничных мам, а у выездной паллиативной службы появился «чудомобиль» и медицинское оборудование.