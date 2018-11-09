Пермь: новости дня
17:20 | 12.11.2018
Более 1500 участников «Теплого забега» побили рекорд Пермского края
Генеральным спонсором «Теплого забега» вновь стал Пермский филиал компании «Т Плюс».
В этом году спортсмены преодолевали три дистанции на выбор: 600 м (детская дистанция), 3 км и 7 км. Все участники забега получили яркие мандариновые варежки и «теплую» деревянную медаль. Финишировавших угощали сладкими булками, а болельщиков согревали облепиховым чаем у сцены.
Кто-то бежал по трассе в одиночку, кто-то стал сопровождающим, а кто-то объединился в команды – всего во втором «Теплом забеге» их было 49. Между собой соревновались команды «Т Плюс», ПАО «Сбербанк», компании «Нестле», ПЦБК, «Киты Еды», «Леруа Мерлен», «Пермснабсбыт», «Красный Октябрь», «Новомет», «Уралгео», команда футбольного клуба «Звезда», «Авиадвигатель» и другие.
Самой быстрой и самой выносливой признана команда «Т Плюс». Организаторы также наградили самую младшую участницу – 7-месячную Анфису Косвинцеву – и самого старшего бегуна – 64-летнего Павла Григорьевича Иванова.
Энергетики уже два года поддерживают тяжелобольных детей и становятся партнерами «Теплого забега», при этом поддерживая подопечных «Дедморозим» и в течение всего года. Так, благодаря им более 80 детей в больницах обрели больничных мам, а у выездной паллиативной службы появился «чудомобиль» и медицинское оборудование.
© «Вечерние Ведомости»
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