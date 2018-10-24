Пермский международный форум добровольцев соберет на своих площадках более 2 тысяч участников

18:49 | 25.10.2018

Сегодня, 25 октября, в Перми открылось главное добровольческое мероприятие России — Пермский международный форум добровольцев. Предполагается, что форум соберет на площадках более 2 тысяч человек из 64 регионов России и 18 стран мира.



Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров передал самые теплые пожелания форумчанам. Он отметил, что люди, добровольно и безвозмездно отдающие свое время, талант, здоровье другим людям, воплощают лучшие человеческие ценности и качества.



Приветствие полпреда участникам форума добровольцев зачитал главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников: «Кроме конкретной пользы, участие в добровольческом движении имеет огромное нравственное значение, позволяет каждому человеку почувствовать себя настоящей личностью. Участие даже в одной волонтерской акции дает неоценимый жизненный опыт. Если человек работает в этой сфере регулярно, он становится настоящим профессионалом добрых дел, полноценным партнером государства в вопросах решения социальных проблем населения».



Сергей Половников также вручил четверым пермякам грамоты президента Российской Федерации и памятные медали XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи за вклад в подготовку и проведение фестиваля.



С приветствием в адрес собравшихся от лица губернатора Пермского края Максима Решетникова обратилась заместитель председателя регионального правительства Татьяна Абдуллина. «Инициативы, идущие от неравнодушных жителей нашего региона, трансформировались в важное значимое направление, где есть место для эффективного партнерства и межсекторного взаимодействия НКО, социально ориентированного бизнеса и органов власти Пермского края. Опыт добровольческих практик, уникальные социальные технологии, долгосрочные проекты, способные к трансляции в России и за рубежом, стали основой для создания площадки форума. И вот уже 7 лет Пермский международный форум добровольцев выступает площадкой, где определяются векторы развития добровольчества, планируются шаги по реализации гражданских инициатив, складываются долгосрочные партнерские отношения, запускаются успешные социальные инновации», — отметила Татьяна Абдуллина.



На площадках форума участники обсудили, в частности, направления добровольческой деятельности, которые активно развиваются в России, современные подходы к развитию волонтерства, то, какие компетенции и навыки должен приобретать человек при участии в добровольческих практиках, а также роль НКО в распространении лучших практик корпоративного волонтерства.



Ольга Зубкова, председатель Пермского центра развития добровольчества, отметила: «Это не площадка, где формально подводятся итоги, это площадка для образования, это площадка для обмена опытом, это площадка, чтобы взять кейсы, которые уже отработаны, по решению социальных проблем и каким-то образом их транслировать в тех территориях, сообществах, которые в этом нуждаются».



За два дня в рамках форума пройдет около 30 мероприятий.



Отметим, Пермский международный форум добровольцев проходит в столице Прикамья 25–26 октября и входит в план основных мероприятий по проведению в РФ Года добровольца. Форум является крупнейшим мероприятием в сфере добровольчества, которое проводится в Перми с 2012 года.



На форуме традиционно определяются векторы развития добровольчества, формируется «дорожная карта» реализации гражданских инициатив, а круг обсуждаемых вопросов включает темы социальных инноваций, развития инклюзивной среды, корпоративного добровольчества, социального предпринимательства, профессионального волонтерства и социального кино.