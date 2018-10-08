В пятницу состоится выдача стартовых пакетов участникам фестиваля «Большая пермская прогулка»

16:58 | 10.10.2018

Выдача стартовых пакетов участникам фестиваля скандинавской ходьбы пройдет 12 и 13 октября.



В стартовый пакет участника фестиваля входят фирменная шапочка, нагрудный номер со встроенным индивидуальным одноразовым электронным чипом, который будет фиксировать результат. Кроме того, во все стартовые пакеты будет вложен энергетический батончик-мюсли и снеки.



Выдача стартовых пакетов будет проходить 12 октября с 14:00 до 20:00 в холле административного здания стадиона «Локомотив» (улица Боровая, 32). Для тех, кто не успеет получить пакет накануне, организаторы предусмотрели выдачу в день соревнований, 13 октября, с 08:00 до 10:00 во Дворце культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1).



Для получения стартового пакета взрослому необходим паспорт, детям — свидетельство о рождении. Все участники будут застрахованы компанией-партнером.



Участники, которые при регистрации отмечали отсутствие у них специальных палок для скандинавской ходьбы, смогут получить их под залог также в день мероприятия с 8:00 до 10:00 в ДКЖ.



Напомним, «Большая пермская прогулка» пройдет в Черняевском лесу в районе стадиона «Локомотив» 13 октября. В рамках фестиваля 1,5 тысячи участников преодолеют 3 или 6 км. Фестиваль состоится при поддержке администрации Перми и станет событием — спутником Пермского международного марафона.