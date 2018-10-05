В Историческом парке Перми отметят 140-летие уральской железной дороги

13:05 | 8.10.2018

13 октября в 15:00 Исторический парк «Россия — моя история» (улица Монастырская, 2, корп. 1) приглашает на мероприятие, посвященное 140-летию уральской железной дороги. Гости узнают о том, как появилась и развивалась железная дорога в Прикамье, какое влияние она оказала на развитие города в конце XIX — начале XX века.



Специальный подарок подготовила ассоциация «Парма-Модуль». Ее участники расскажут об открывающейся в ноябре в Перми выставке — миниатюрном мире, в котором ходят грузовые и пассажирские поезда, работают и живут люди, горит свет в окнах домов. Часть уникального макета железной дороги можно увидеть уже 13 октября в Историческом парке «Россия — моя история».



Все желающие смогут пройти квест и узнать об истории развития транспорта в Перми. Завершится мероприятие мастер-классом по созданию моделей поездов и паровозов.



Вход на мероприятие свободный, регистрация по ссылке: myhistoryperm--events.timepad.ru/event/820689.



Отметим, 1 октября 1878 года (или 13 октября по новому стилю) состоялось торжественное открытие линии Уральской горнозаводской железной дороги на протяжении от Перми до Екатеринбурга. В конечных точках маршрута были построены вокзалы-близнецы. Напомним, что в здании вокзала Пермь I сейчас расположена одна из экспозиций Исторического парка «Россия — моя история».