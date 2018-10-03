Пермяков приглашают на новую спортплощадку в Балатовском парке

21:28 | 4.10.2018

Занятия проходят под руководством квалифицированного тренера в парке культуры и отдыха «Балатово». На занятия приглашаются все желающие, главное — одеться по погоде.



В Перми каждый год появляются новые комплексные спортплощадки, мини-стадионы, где есть возможность бесплатно позаниматься с тренером общей физической подготовкой, силовыми и другими видами спорта.



Так, например, в Дзержинском районе в рамках реализации проекта «Дзержинский двор — спортивный двор» работают 9 спортивных площадок по адресам: проспект Парковый, 28 и 8а, улица Рабочая, 9 и 13, улица Гатчинская, 15, улица Ветлужская, 89, улица Транспортная, 27а (лесной массив микрорайона Пролетарский), улица Мильчакова, 11, и улица Маяковского, 33. Три раза в неделю квалифицированные тренеры проводят бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия. Кроме упражнений, направленных на общую физическую подготовку, предусмотрены тренировки по футболу и баскетболу, фитнесу, бегу, регби, скандинавской ходьбе. Тренировки под руководством тренера проходят утром, днем и вечером, а расписание занятий ежемесячно вывешивается перед входом на площадку. Присоединиться к организованным группам может любой желающий. Бесплатные занятия предусмотрены для людей всех возрастов. Весь необходимый для занятий спортивный инвентарь можно получить непосредственно у тренера.



В сентябре в одном из самых популярных мест для занятий спортом — в Балатовском парке — открылась новая комплексная спортивная площадка. Она многофункциональная, включает две зоны: игровую и силовую. Там расположены комплекс тренажеров для стрит-воркаута (турники, брусья, лестницы, шведские стенки), площадки для занятий футболом и баскетболом.



Каждый четверг с 16:00 квалифицированный тренер клуба любителей бега «Вита» проводит занятия по легкой атлетике, оздоровительному бегу, гимнастике, которые подходят для людей любого уровня подготовки.